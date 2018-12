Pagó cabildeador financiado por sauditas 500 habitaciones en hotel de Trump

Cabildeadores representantes del gobierno saudita reservaron cientos de habitaciones en el hotel del presidente Trump en Washington durante el mes siguiente del triunfo de Trump en el 2016 —pagando aproximadamente 500 noches en el hotel de lujo en tan sólo tres meses, de acuerdo con organizadores de los viajes y documentos que The Washington Post obtuvo.En ese entonces, los cabildeadores estaban reservando grandes números de habitaciones en la región del Distrito Columbia como parte de la poco ortodoxa campaña en la cual se ofrecía a los excombatientes estadounidenses un viaje gratuito a Washington —para luego ser enviados al Capitolio a efecto de cabildear contra una ley a la que los sauditas se oponían, de acuerdo con excombatientes y con organizadores.Al principio, los cabildeadores de los sauditas hospedaron a los excombatientes en el norte de Virginia. Luego, en diciembre del 2016, cambiaron la mayor parte de sus actividades al Hotel Internacional Trump ubicado en el centro de Washington. En total, los cabildeadores gastaron más de 270 mil dólares en el hospedaje de seis grupos de excombatientes en el hotel Trump, el cual sigue siendo propiedad de Trump.Las reservaciones han intensificado dos demandas federales en las cuales se alega que Trump violó la Constitución al recibir pagos indebidos de gobiernos extranjeros.Durante ese tiempo, según archivos, el precio promedio por noche en el hotel era de 768 dólares. Los cabildadeores que organizaron los viajes señalaron haber elegido el hotel de Trump debido a que se les ofreció descuento y tenía habitaciones disponibles, no por congraciarse con Trump.Varios de los excombatientes que estuvieron en el hotel de Trump dicen haber desconocido la participación saudita en los viajes. Ahora, se preguntan si los usaron dos veces: no nada más para llevar al Congreso el mensaje de alguien más, sino también para generar ingresos a la Organización Trump.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.