Cuando hace unas semanas le llegó la orden de ir a la frontera sur, el soldado estadounidense se preocupó, publicó The Washington Post.Sabía que la misión era para apoyar a los agentes fronterizos a arrestar a cualquiera que intentara entrar ilegalmente al país. Gente como él.“Soy inmigrante ilegal”, dijo vía telefónica al Washington Post el soldado nacido en China.En sus labores no coincide mucho con los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo, pero los ha evadido por temor de que se enteren de que uno de los 5 mil 400 soldados desplegados en la zona está violando las leyes inmigratorias.Lo anterior lo ha colocado en la incómoda situación de prestar servicio a un país que no lo ha reconocido como ciudadano, a pesar de las promesas que el Pentágono hizo de nacionalizar con rapidez a los inmigrantes calificados a cambio de su servicio, como desde el 2009 se ha nacionalizado a miles de soldados.El Post se reserva el nombre y ciertos detalles sobre el efectivo debido a que teme ser sometido a medidas disciplinaras por hablar con la prensa.El soldado de 20 y tantos años inició después de la preparatoria su travesía con rumbo a Estados Unidos.Se sentía atrapado por las expectativas familiares y en su hogar en el suroriente de China las perspectivas para su pasión por la ingeniería eran limitadas.En Estados Unidos había mejores oportunidades, creía.Se fue con una hermana que tenía en California sacando una visa de estudiante e inscribiéndose en la universidad. Las fuerzas militares parecían un lugar donde podía continuar su carrera, dijo, y el programa de reclutas inmigrantes del Pentágono le garantizaba un empleo seguro y “sensación de orgullo”, añadió.Además, con su reclutamiento se aprovecharía algo que lo vuelve especialmente valioso para las fuerzas militares —su voz—. Él habla chino mandarín, uno de varios idiomas que el Pentágono considera estratégicamente vitales pero es escaso entre los soldados nacidos en Estados Unidos.Y conforme el Pentágono se preocupa más por las ambiciones militares chinas, en ese entonces parecía el mejor momento para que el soldado de origen chino ofreciera sus aptitudes. Tenía programado iniciar su entrenamiento en agosto del 2016, de acuerdo con documentos obtenidos por el Post.Fue más o menos cuanto todo empezó a salir muy mal. Estaba empezando a perderse interés en el programa mediante el cual se había enlistado, Adquisiciones Militares Vitales para el Interés Nacional (MAVNI, por sus siglas en inglés).Las revisiones del Pentágono se volvieron tan lentas que “algunos de los 4 mil 300 solicitantes del programa” ya no estaban legalmente en Estados Unidos durante la espera, según memorándum interno fechado en septiembre del 2016.El soldado chino se convirtió en inmigrante ilegal.El MAVNI se suspendió en otoño, mientras que los reclutas restantes se han naturalizado a cuentagotas.El soldado chino avanzó a su entrenamiento básico. Sus sargentos le dijeron que no se naturalizaría al entrenar en Missouri, dijo.Luego pasó al entrenamiento avanzado en Texas. Aseguró le dijeron que la base tampoco estaba preparada para las naturalizaciones.Luego, poco después de llegar a su estación definitiva, fue trasladado a la frontera.En su nueva unidad, le dijeron que ya se había iniciado el trámite de su naturalización pero que se suspendió mientras él permanece en la frontera.El soldado dijo sentir compasión por los inmigrantes, quienes, como él, dejaron sus hogares en busca de oportunidades.“Al mismo tiempo”, señaló, “lanzarse en forma masiva en grupo no fue la mejor manera de hacerlo, creo”.

