Agrega Apple Watch app para realizar electrocardiogramas

Nueva York.- Apple Watch ya cumplió con su promesa de permitir que la gente realice un electrocardiograma de su corazón y les notifique en caso de que haya un latido irregular.Apple anunció la característica en septiembre, pero no estuvo disponible hasta el jueves. La nueva aplicación ha sido autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y es sólo para residentes de ese país.El reloj revisa intermitentemente el ritmo cardiaco del usuario en segundo plano y envía una notificación si detecta un latido irregular. Eso puede indicar una fibrilación atrial, un padecimiento que puede aumentar el riesgo de un ataque cardíaco y otras complicaciones. Apple dijo que el reloj notificará a los usuarios si detecta un ritmo irregular en cinco revisiones en al menos 65 minutos.Cuando aparecen los síntomas, los usuarios también podrán hacerse un electrocardiograma y compartir eso con los médicos. Esta característica está disponible en la versión más reciente del reloj, el Series 4. La aplicación, llamada ECG, es parte de una actualización gratis de software para el reloj.La notificación de un latido irregular también está disponible en modelos más viejos, desde el modelo ``Series 1" de 2016. No funciona en el modelo original del 2015.Apple está agregando herramientas médicas a sus relojes para hacerlos más útiles al usuario.Una herramienta de detección de caídas fue lanzada en septiembre. La compañía basada en Cupertino dijo que es capaz de diferenciar entre un tropezón y una caída y, cuando ocurre lo último, sugerirá llamar al número de emergencias 911 (o su equivalente en países fuera de Estados Unidos). Si no recibe respuesta en un minuto, el reloj automáticamente hará la llamada y enviará mensajes a amigos y familiares designados en los contactos de emergencia.

