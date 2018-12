El administrador de un cementerio en Connecticut fue arrestado y acusado de abrir tumbas o reubicar restos humanos sin permiso, de colocar ataúdes uno encima de otro y de dejar lápidas, trozos de ataúdes y restos óseos tirados entre la maleza.El caos en el Park Cemetery al norte de Bridgeport fue detectado por Cheryl Jansen, quien acudió a un juez luego de percibir durante años de que se estaban acumulando escombros y trozos de árboles en el camposanto.La policía arrestó al administrador, Dale LaPrade, la mañana del jueves. Sin embargo, Jansen y otras familias están todavía tratando de dilucidar si los restos de sus seres queridos, o los de otras personas, están donde deben estar. Además, a falta de una agencia oficial que se encargue del tema, han asumido la responsabilidad de asegurar que esto no se repita."Es simplemente horrible", dijo Jansen, cuyos bisabuelos y otros parientes están sepultados en el Park Cemetery, al igual que muchas otras personas, incluso combatientes de varias guerras. "Es insólito que alguien haya hecho esto y que llevan tiempo haciéndolo. Esto es una pesadilla total. Uno por lo general no cree que tiene que preocuparse por un familiar que ha fallecido, pero al parecer hoy en día así están las cosas".Jean Mattox denunció que la lápida de su madre fue trasladada a otro lugar, sobre los restos de otra persona. Su hijo descubrió el problema hace unos meses, al ver que el lugar parecía distinto y comparar el sitio con una foto tomada cuando la tumba estaba en su lugar original."Estaba muy molesto", expresó Mattox, de 55 años de edad y quien trabaja en un consultorio médico en West Haven. "Cuando uno erige una lápida, allí debe estar y allí debe quedar. Mi madre era todo para mí y esto me ha dejado perturbado. Si yo fuera millonario la exhumaría y la llevaría a otro cementerio".El hallazgo en la ciudad más grande de Connecticut es el más reciente en una serie de problemas en los cementerios de Estados Unidos, como la reventa de tumbas, la excavación de bóvedas para meter allí más restos y una falta generalizada de supervisión oficial.En un caso asombroso de hace cuatro años en Tennessee, las autoridades clausuraron un cementerio cerca de Memphis cuando el propietario fue acusado de extraviar cientos de cadáveres y de meter varios restos humanos en una misma tumba.

