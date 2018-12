He tenido la peor pesadilla de mi vida: Weinstein

En un aparente esfuerzo por limpiar su nombre, Harvey Weinstein envió correos electrónicos a varias personas sobre el caso criminal en su contra en Nueva York.Los representantes de Weinstein confirmaron a CNN la autenticidad de un correo electrónico escrito por el exproductor de películas y publicado por TMZ, el miércoles.TMZ dijo que obtuvo el correo electrónico de una fuente sin nombre, y que ellos, TMZ, no estaban entre los destinatarios de los correos electrónicos recientes de Weinstein. No está claro quién era el destinatario directo del correo electrónico publicado por TMZ."He tenido un infierno de un año... la peor pesadilla de mi vida. Como se puede ver en estos artículos, la Policía jugó un papel muy difícil en mi investigación. Los tres agentes de la Policía han sido retirados o reposicionados de la SVU [–Unidad Especial de Víctimas, en español–]", escribió Weinstein. "Los artículos se explican por sí mismos, pero me gustaría hablar con usted por teléfono si tiene algo de tiempo.Hay más en esta historia... Aprecio su confidencialidad. Lea estos artículos. Desearía no tener que pedírselo, pero le agradecería mucho su tiempo. Lo mejor, Harvey".CNN no pudo confirmar a qué artículos se refería Weinstein en su mensaje.Juda Engelmayer, publicista del abogado de Weinstein, Ben Brafman, dijo a CNN que esta semana le envió de seis a ocho correos electrónicos a "amigos", pero no especificó quiénes eran los destinatarios."A medida que surgía más información que sugiere que muchas de las narraciones originales no eran del todo precisas y combinadas con la dificultad de difundirlas, Harvey escribió cartas a sus amigos por su propia iniciativa", dijo Engelmayer.La meta de Weinstein, agregó Engelmayer, era instar a los destinatarios "a que echen un vistazo más profundo a las historias, a su historia y evalúen de manera adecuada lo que están escuchando y lo que han oído".Más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de irregularidades, que van desde insinuaciones no deseadas hasta violaciones desde que The New York Times y The New Yorker publicaron investigaciones, hace más de un año, sobre la presunta conducta sexual indebida de Weinstein.El productor fue acusado, en mayo, de violación y abuso sexual en casos que involucraban a tres mujeres. En octubre, uno de los seis cargos de delito mayor contra Weinstein fue desestimado luego de que un detective del Departamento de Policía de Nueva York fuera acusado de entrenar a un testigo.Weinstein se declaró inocente de los cargos y solicitó que se retirara el caso.