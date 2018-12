Error tipográfico de exalcalde de NY se vuelve mensaje antiTrump

Jason Velázquez notó inmediatamente que algo no estaba bien en los tuits de Rudolph W. Giuliani.Era viernes y el abogado del presidente había vuelto a criticar al asesor especial Robert Mueller III. Pero en el tuit, el espacio faltante entre dos enunciados convirtió un texto normal en un link en azul, publicó The Washington Post.“De inmediato supe que se trataba de un error de dedo”, dijo el martes en entrevista telefónica el director de mercadotecnia digital de 37 años radicado en Atlanta. Eso no le impidió hacer clic en el vínculo.Así comenzó una broma viral en las redes sociales que dio como resultado que el error de Giuliani se utilizara para enviar un mensaje antiTrump: “Donald J. Trump es un traidor de nuestro país”. La treta enfureció a Giuliani, quien el martes culpó falsamente a Twitter por permitir a “alguien invadir mi texto”, provocando que muchas personas se burlaran del asesor presidencial de seguridad cibernética por su falta de conocimientos tecnológicos.Todo comenzó el viernes, cuando Velázquez se topó el link en el tuit de Giuliani. Sin darse cuenta, Giuliani no dejó espacio entre un punto y el inicio de la siguiente oración que empezaba con “In”, que también es el código de la India en internet.Al hacer clic, Velázquez tuvo conocimiento de que el dominio no le pertenecía a nadie.“Compré el dominio y luego pensé, ‘literalmente puedo poner lo que yo quiera y él tendría que borrar el tuit o dejarlo así porque un tuit no se puede editar”, dijo.Por unos seis dólares, ahora el tuit de Giuliani remite a un sencillo sitio de internet donde aparece el texto antiTrump.“Yo quería algo… audaz”, dijo Velázquez. “Definitivamente, algo con lo que Giuliani no quisiera que su tuit hiciera link”.Para las primeras horas del miércoles el tuit de Giuliani con el vínculo llevaba unos 45 mil likes y había sido reenviado casi 17 mil veces.Hasta al expresidente de México Vicente Fox le divirtió, tuiteando que “quien haya hecho lo de g-20.in es un…¡genio!”.Al parecer pasaron varios días antes de que Giuliani se enterara de que uno de sus tuits estaba usándose para insultar al Presidente.“Twitter permitió a alguien invadir mi texto con un desagradable mensaje contra el Presidente “, tuiteó el martes Giuliani, añadiendo que “después se presentó el mismo caso de algo con punto y sin espacio pero no pasó nada”. (Probablemente Giuliani estaba refiriéndose a parte de un tuit del 30 de noviembre donde se leía “Helsinki.Either”, que no es dominio válido.Un vocero de Twitter dijo al New York Times que “la acusación de que estamos inyectando artificialmente algo a un tuit es completamente falsa”, añadiendo que en el sitio de redes sociales no se pueden editar los tuits.Giuliani fue inmediatamente criticado en internet por lo que un usuario de Twitter describió como “convertir un error tipográfico en toda una teoría conspiratoria”.Muchos se apresuraron a señalar los defectos de la acusación, llamando atención hacia el currículum en ciberseguridad de Giuliani.“Este hombre está a cargo de lo cibernético”, tuiteó el reportero de NBC Ben Collins, quien calificó como “absolutamente desconcertante” que Giuliani responsabilizara a Twitter.