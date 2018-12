Anuncia Cardi B divorcio

Cardi B anunció en un video publicado en Instagram que se se separó de su marido Offset, quien forma parte del trío de rap Migos.La rapera, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, se casó con Offset, cuyo nombre verdadero es Kiari Cephus, en septiembre de 2017 en la casa de la pareja en Atlanta, con quien comparte una hija, Kulture Kiari Cephus, quien nació en julio.En el clip de 42 segundos, Cardi B, de 26 años, dijo que estaba buscando el divorcio tras no poder reconciliarse con Offset, también de 26 años."Somos muy buenos amigos y saben que somos buenos socios comerciales y saben que él es alguien a quien acudo, con quien hablo y nos queremos mucho, pero las cosas no han estado funcionando entre nosotros por un largo tiempo", dijo.Cardi B, que subtituló el video publicado con la siguiente frase: "Ahí va... paz y amor", explicó que la separación fue amigable y que se acabó el amor en la pareja.Representantes de Cardi B y Offset no respondieron inmediatamente a pedidos de comentarios adicionales.Cardi B no se presentó el lunes en un tribunal de Nueva York donde enfrenta cargos por ataque en conexión con una pelea en un club local de strip tease.El juez reprogramó la audiencia para el viernes y dijo que la rapera podría enfrentar un pedido de arresto si vuelve a faltar.

