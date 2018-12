No pensé que EU estuviera listo para un presidente afroamericano: Michelle Obama

Washington.- La exprimera dama Michelle Obama dijo que durante la campaña del 2008 del expresidente Obama al principio dudó que Estados Unidos se encontrara “listo” para un mandatario afroamericano, publicó CNN.“Una de las razones por las cuales accedí a apoyar la candidatura de Barack fue porque muy en el fondo yo pensaba que no había manera de que fuera a ganar”. Y podemos como quitar esto del camino, y yo puedo ser una esposa que respalda diciendo ‘cariño, lo intentaste. Bueno, ahora retomemos nuestras vidas de siempre”, dijo el lunes Obama en Londres durante un evento para promover sus memorias.“Eso era todo mi plan porque no pensé que Estados Unidos estuviera listo para un presidente afroamericano, ya no digamos un presidente afroamericano que se llamara Barack Hussein Obama”, dijo.Durante el evento, conducido por la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, Obama señaló asimismo haber sido tonto creer que la llegada de su marido a la Casa Blanca significara el fin del racismo en Estados Unidos.“Pensamos erróneamente que Barack Obama iba a borrar en ocho años cientos de años de historia. Eso es ridículo”, dijo.“Estamos dejando huellas, progresamos y retrocedemos pero eso no significa que el progreso no fuera real. Sólo significa que es difícil. Lo que estamos tratando de hacer es cambiar la cultura”, agregó Obama.

