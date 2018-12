Michel Avenatti, el impetuoso abogado de Stormy Daniels que había estado sopesando la idea de una campaña presidencial, el martes anunció que no contenderá, publicó The New York Times.Avenatti ha sido un persistente crítico del presidente Trump y ha representado a Daniels, quien es actriz porno, en varias demandas contra Trump y el exabogado de éste, Michael Cohen.Desde hace largo tiempo Avenatti ha argumentado que a efecto de ganar en el 2020, los demócratas necesitan nominar a alguien que vaya al tú por tú con el presidente Trump. El martes reiteró en un comunicado esa opinión.“Sigue preocupándome que el Partido Demócrata nomine a una persona que pueda ser un presidente excepcional pero que no tenga posibilidades reales de derrotar a Donald Trump”, dijo. “El partido debe reconocer de inmediato que muchos de los probables candidatos no han sido probados en la batalla y no tienen ninguna posibilidad real de ganar. Sin un luchador no ganaremos en el 2020”.Avenatti señaló estar desistiendo de contender por razones familiares. “No tomo esta decisión a la ligera —la tomo por respeto a mi familia”, escribió Avenatti en comunicado vía Twitter. “Si no fuera por las inquietudes de mi familia, yo contendería”.