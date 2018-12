Soy la persona mejor calificada para ser presidente, dice el exvicepresidente de EU

El exvicepresidente Joe Biden sostuvo este lunes que es la persona “mejor cualificada” para dirigir el país y anunció que en un plazo máximo de dos meses decidirá si se postula a la presidencia en las próximas elecciones, que tendrán lugar en 2020, informaron medios locales.“Creo que soy la persona mejor cualificada del país para ser presidente”, declaró Biden a los periodistas tras participar ayer en un evento celebrado en la Universidad de Montana.El demócrata, que ostentó la vicepresidencia del país durante los dos mandatos del expresidente Barack Obama (2009-2017), argumentó que su creencia se fundamenta en los “problemas” a los que se enfrenta la nación en la actualidad.“Los problemas a los que nos enfrentamos como país son los mismos asuntos que han estado en mi mesa, aquellos en los que he trabajado toda mi vida (…). Los apuros de la clase media y la política exterior”, afirmó.(Lunes-Viernes) Las noticias mas importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y America Latina, asi como el horoscopo de Walter Mercado.Biden lleva meses sopesando la posibilidad de presentarse en las elecciones presidenciales de 2020, en las que presumiblemente se vería las caras con el actual presidente de EEUU, Donald Trump, con quien mantiene una tensa relación.A sus 76 años, Biden cuenta con una amplia experiencia política e incluso aspiró a la presidencia en 1988 y 2008, aunque finalmente no llegó a ser confirmado como candidato del Partido Demócrata.“Soy un gafe consumado pero, por dios, qué cosa más maravillosa en comparación con un tipo que no puede decir la verdad”, dijo en clara referencia al actual inquilino de la Casa Blanca.Por su parte, el pasado mes de julio, el propio Trump dijo soñar con que el exvicepresidente sea su contrincante en los próximos comicios ya que, según dijo, sería fácil ganarle.“Nunca logró más del 1 por ciento (de apoyo en las primarias), y el presidente Obama le sacó del montón de basura (al convertirle en su compañero de fórmula presidencial en 2008), y a todo el mundo le sorprendió que lo hiciera”, subrayó Trump entonces.En una muestra más de la animadversión que ambos se profesan, Biden concluyó ayer con un último dardo envenenado: “La cuestión es en qué clase de nación nos estamos convirtiendo, qué vamos a hacer, quiénes somos”.

