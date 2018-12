'Príncipe heredero saudí es cómplice del asesinato de Khashoggi'

Senadores estadounidenses dijeron que el príncipe heredero de la corona saudita es cómplice del asesinato de Khashoggi, de aucerdo con una publicación de The Washington Post.Esta aseveración se dio después de que los senadores salieron de una reunión informativa a puerta cerrada con la directora de la CIA.Se trata de una de las acusaciones más fuertes hasta ahora. Los legisladores dijeron que las pruebas presentadas por la agencia de espionaje de los Estados Unidos señalaron de manera abrumadora la participación del príncipe heredero Mohammed bin Salman en el asesinato de Jamal Khashoggi.La directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Gina Haspel, se había informado previamente, indicaría a un selecto grupo de senadores algunos datos importantes sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, según el periódico The Wall Street Journal.Haspel habló con el Comité de Asuntos Exteriores y del Comité de Fuerzas Armadas la conclusión de la CIA que fue el Príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, quien ordenó el asesinato del periodista, que residía en Washington.El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en duda dicha conclusión alcanzada por la CIA y ha recordado que Riad es un importante aliado de Washington.La directora de la CIA viajó a Turquía poco después del asesinato y se cree que es la única funcionaria estadounidense que ha tenido acceso a las cintas sobre el crimen en poder de Ankara, que supuestamente revelan como fue descuartizado.Este martes varios senadores salieron de una junta informativa celebrada con la directora de la CIA y acusaron el príncipe heredero saudita de complicidad en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.En algunas de las acusaciones más fuertes hechas hasta hoy, los legisladores señalaron que la evidencia presentada por la instancia estadounidense de inteligencia apunta en forma abrumadora a la colaboración del heredero de la corona Mohammed bin Salman en el homicidio.El senador republicano Lindsey O Graham dijo que si bien no existía evidencia contundente, sí había una “sierra contundente”, refiriéndose a la sierra con la cual investigadores han manifestado se desmembró a Khashoggi luego de que en octubre un equipo de agentes de Arabia Saudita lo mataran en el consulado de dicho país en Estambul.Graham dejó claro que la relación como de costumbre con los sauditas había llegado a su fin, señalando que Estados Unidos debía ser muy severo con Riad, añadiendo que él ya no podía respaldar la venta de armas a los sauditas mientras Mohammed esté en el poder.Las acusaciones de Graham y otros legisladores resultaron sorprendentes por darse tras la poco común sesión informativa de la directora de la CIA Gina Haspel, quien había acudido a fin de presentar la conclusión a la que la instancia llegó en torno a la probabilidad de que Mohammed haya ordenado el homicidio de Khashoggi, quien eran columnista del Washington Post.La presión para que Hastel hablara con los legisladores y explicara de manera más pormenorizada los hallazgos de la CIA había estado intensificándose. El presidente Trump había dicho que en los mismos no se demostrara de manera concluyente que Mohammed estuviera involucrado en el asesinato.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.