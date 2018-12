El nuevo reglamento de ‘carga pública’ publicado por el gobierno de Donald Trump a comienzos de octubre “ampliará” la discrecionalidad del gobierno para negar beneficios migratorios, advirtió el California Academy of Family Physicians (CAFP), una organización que cuenta con más de 10,000 miembros, publicó Univisión.En un comentario publicado en el sitio The New England Journal of Medicine ( www.nejm.org), la organización advirtió que los cambios propuestos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “son enormes”, y señala que en el año fiscal 2016 “cerca de 43.7 millones de inmigrantes vivían en los Estados Unidos”, y muchos de ellos son elegibles en estos momentos para pedir ciertas ayudas públicas."Pero la nueva regla podría afectarlos seriamente a la hora de solicitar un beneficio migratorio, como por ejemplo la residencia legal permanente (LPR) o la petición de un familiar inmediato (cónyuge, padre o hijo)", agrega Univisión basada en la información difundida en The New England Journal of Medicine.De ser promulgada, las nuevas regulaciones afectarían a las personas que buscan mudarse a los Estados Unidos para reunificarse con sus familias y trabajar”, indica. “También afectaría los trámites para gestionar una autorización de empleo”, añade.Una proyección del CAFP revela que “10.4 millones de niños ciudadanos con al menos un padre no ciudadano” se encuentran en la lista de afectados.