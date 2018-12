Colorado- Un niño de 9 años trata de anular una prohibición impuesta hace casi un siglo sobre las peleas con bolas de nieve en su pequeña localidad del norte de Colorado.De salir victorioso, ya sabe quién será su primer blanco: su hermano menor. “Creo que es una ley obsoleta”, dijo Dane Best, quien vive en la localidad de Severance, la cual a menudo tiene nevadas. “Quiero poder lanzar una bola de nieve sin meterme en problemas”. La madre del pequeño, Brooke Best, comentó al diario The Greeley Tribune que su hijo no ha dejado de hablar sobre bolas de nieve desde que se enteró hace un mes y medio que es ilegal lanzarlas dentro de los límites del pueblo. La última vez que nevó, Dane dijo que él y sus amigos se cuidaban de que no hubiera policías cera y bromeaban sobre quebrantar la ley. Kyle Rietkerk, asistente del administrador municipal de Severance, señaló que la regla es parte de una ordenanza más amplia que vuelve ilegal lanzar o disparar piedras o proyectiles a la gente, animales, edificios, árboles y cualquier otra propiedad o vehículo privado o público. Las bolas de nieve entran dentro de la definición de “proyectiles” de la localidad. “Todos los niños siempre se sorprenden de que es ilegal tener peleas de bolas de nieve en Severance”, comentó Rietkerk. “Entonces lo que al final sucede es que (los dirigentes de la localidad) siempre alientan a los niños al decirles: ‘Tú tienes el poder, puedes cambiar la ley’. Nadie lo ha hecho”. Hasta que Dane se hizo cargo de la causa. Está previsto que el pequeño argumente contra la prohibición en una reunión del consejo municipal el lunes por la noche. Si tiene éxito, su hermano Dax, de 4 años, debe cuidarse. Durante una reunión en noviembre cuando los miembros del consejo le preguntaron a Dane a quién quería arrojarle una bola de nieve, el pequeño señaló directamente a su hermano menor.Dane y sus compañeros de clase han escrito cartas en apoyo para revocar la prohibición sobre las peleas de bolas de nieve y tanto él como su familia han investigado otras ordenanzas de Severance, incluida una que define a las mascotas únicamente como gatos y perros. Dane tiene un conejillo de indias, que también es ilegal en Severance.

