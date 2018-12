Washington— El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, honró hoy al fallecido expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush (1989-1993), al que describió como un hombre tan "modesto" que nunca escribió una biografía, pero que dejó su "huella" en cartas y notas manuscritas."El presidente Bush fue un gran líder que tuvo un gran impacto en la vida de esta nación. No solo era un buen hombre, sino que estaba dedicado a su esposa, su familia y sus amigos", recordó Pence.El féretro con los restos del expresidente, que murió el 30 de noviembre a los 94 años, descansa hoy bajo la cúpula central del Congreso, tras haber llegado a Washington desde Texas a bordo del avión presidencial Air Force One.En la ceremonia de este lunes en el Capitolio se dieron cita los líderes demócratas y republicanos del Congreso, así como los nueve jueces del Tribunal Supremo y la familia del fallecido expresidente, incluido su hijo el exmandatario George W. Bush (2001-2009).Frente a la familia Bush, Pence recordó cómo el difunto escribió una carta a su propio hijo, un piloto de las fuerzas armadas, para felicitarle por haber conseguido su licencia de vuelo.Bush tenía por costumbre escribir notas a las personas con las que se reunía en un gesto de agradecimiento, desde congresistas y expresidentes hasta familiares, amigos y, sobre todo, cartas de amor dirigidas a su esposa Barbara, que falleció en abril.En medio de la solemnidad de la ceremonia, Pence provocó sonrisas entre el público cuando recordó que, una vez, Bush bromeó diciendo que el trabajo de vicepresidente "era algo en lo que no había que hacer nada sustancial"."Pero como los libros de la historia muestran, durante esos años, Bush estableció el estándar (para los vicepresidentes). Fue un buen consejero y un leal asesor para un recién llegado a Washington que vino para sacudir las cosas, recortar impuestos, reconstruir el ejército y eso es lo que hicieron juntos", recordó Pence.Bush, el 41 presidente de la historia de Estados Unidos, fue piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, congresista, embajador en la ONU, director de la CIA, vicepresidente de Ronald Reagan entre 1981 y 1989 y puso fin a una carrera política de cuatro décadas tras alcanzar la Presidencia.La capilla ardiente, instalada en el Capitolio, abrirá sus puertas al público a las 19.30 hora local desde este lunes (00.30 GMT del martes) y las cerrará el miércoles a las 7.00 de la mañana (12.00 GMT), puesto que ese mismo día tendrá lugar la ceremonia oficial del funeral de Estado.El oficio contará con la presencia de Trump y la primera dama, Melania, quienes no estuvieron en la ceremonia de hoy.

