Considera exsecretario de Estado 'errores terribles' salidas de EU de tratados

Washington.- El domingo el exsecretario de Estado Colin Powell comparó las políticas exteriores del presidente Donald Trump con las del fallecido expresidente George H.W. Bush, diciendo que las actuales salidas de tratados internacionales constituyen “errores terribles, mismos que lamentaremos”, publicó CNN.“Hoy hay mucha gente que dice, ‘bueno, tenemos que abandonar este tratado, tenemos que abandonar aquel tratado”, dijo Powell. “Errores malos, terribles, mismos que lamentaremos, porque no tienen sentido”.En entrevista durante el programa de CNN “State of the Union”, Powell, quien fungió como jefe del Estado Mayor del presidente número 41 y como secretario de Estado de su hijo, el expresidente George W. Bush, dio como ejemplo la decisión que Trump tomó en octubre de retirarse del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Mediano Alcance con Rusia (INF, por sus siglas en inglés), dando como razones las violaciones de Moscú al acuerdo y el arsenal de misiles chinos.“Bueno, los soviéticos —los soviéticos han estado haciendo trampa en el Tratado INF, así que salgámonos del Tratado INF”, dijo Powell. “Oh, bueno, uno hace eso y ¿saben qué? Los soviéticos ya no están haciendo trampa porque no hay ningún tratado en el cual hacer trampa. Eso no tiene ningún sentido. Pero es el tipo de cosas que estamos haciendo”.“El cambio climático, tantas otras áreas donde no estamos demostrando el tipo de liderazgo inspirador y de amplio alcance que vimos con Bush y con el expresidente Ronald Reagan”, dijo Powell.Los comentarios de Powell se dieron al día siguiente de que Estados Unidos fue el único de los países de la cumbre de G20 en Buenos Aires que no aceptó las condiciones del acuerdo climático de París, del cual el gobierno de Trump se retiró el año pasado.Powell recordó a Bush, quien el viernes murió a los 94 años, como alguien que sobresalió en política exterior.“Él quería que todos los países del mundo se reunieran y se trataran uno a otro con humildad y con la idea de hacer las cosas”, dijo. “Y así trabajó en sus ocho años como vicepresidente y sus cuatro años como presidente”.