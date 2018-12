Al morir, Bush se vuelve parámetro del presidente Trump

Este fin de semana hubo muchos tributos para el expresidente George H.W. Bush, exponiéndose en cada uno las dificultades que esta semana le esperan al actual morador de la Oficina Oval, publicó The Washington Post.Al morir, los presidentes son evaluados no sólo por sus logros sino por lo que su gestión dice sobre los mandatarios actuales —y en este caso, al parecer el contraste es mucho.Trump parecía consciente del peligro de ser comparado con un antecesor muy querido. El Presidente con frecuencia ha discutido con la familia Bush. El sábado, alabó el “sólido criterio, sentido común y firme liderazgo” de Bush.Bush fue el último mandatario estadounidense en ser héroe de guerra, con una vida definida por el servicio en el Congreso, el Departamento de Estado, la CIA y la Casa Blanca. Predicaba los acuerdos, la modestia y el respeto, cuando no reverencia, por las instituciones de Washington e incluso por sus procesos de diseño de políticas.En cambio, el mandato de Trump se ha caracterizado por una guerra prácticamente contra todas las normas e instituciones que le eran queridas a Bush, especialmente la CIA.La vida y la presidencia de Bush “pueden representar un recordatorio de que lo que tenemos ahorita es profundamente anormal”, dijo Eliot Cohen, quien trabajó en el Departamento de Estado de George W.H. Bush.Esta vez, la diferencia es que Washington está de duelo no sólo por un excombatiente y excongresista, sino por un miembro del club más exclusivo de la democracia de Estados Unidos. La mayoría de los funerales presidenciales han dado a mandatarios y exmandatarios oportunidad de manifestar que comparten el sentido de patriotismo, misión y propósito.Resulta difícil imaginar siquiera a Trump sentado en la misma habitación con Bill Clinton, a quien ha tildado de corrupto abusador de mujeres y de “hipócrita”, o de Obama, a quien describió como “tipo malo o enfermo”. Los dos demócratas también han criticado a Trump, calificándolo como una amenaza para la democracia estadounidense. La relación de Trump con George W. Bush ha sido asimismo difícil.Para Trump, el funeral y la presencia cercana de los expresidentes juntos podrían hacer resaltar lo aislado que él está.El deseo de Bush de incluir a Trump en su funeral sugiere que el expresidente no quería que su último mensaje fuera sobre el actual morador de la Oficina Oval, sino sobre su propia vida, su presidencia y su país.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.