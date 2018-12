Quieren abogados de Trump que Stormy Daniels les reembolse 340 mil dólares

Los Ángeles.- Abogados del presidente Donald Trump quieren que la actriz porno Stormy Daniels les pague 340 mil dólares en honorarios legales, un reembolso que ellos dicen que se ganaron al defender exitosamente a Trump contra la demanda por difamación de la actriz.Los abogados estaban por comparecer el lunes en una corte federal en Los Ángeles para presentar sus argumentos de que acumularon gastos enormes debido a maniobras y tácticas agresivas del abogado que representa a Daniels, Michael Avenatti.Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, dice que tuvo una relación sexual con Trump en 2006. Demandó al presidente este año para tratar de anular un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016 como parte de un arreglo de 130 mil dólares. Trump ha negado la relación.Pese al acuerdo de mantener silencio, Daniels habló públicamente y dijo que cinco años después del encuentro sexual fue amenazada para que mantuviera silencio por un hombre al que no conocía. Dio a conocer además un bosquejo del hombre.Daniels demandó a Trump por difamación luego de que éste respondió a la acusación en Twitter: "Un bosquejo años más tarde sobre un hombre inexistente. Un timo total, para engañar a la Prensa Falsa (pero ellos lo saben)".El juez federal S. James Otero falló en octubre que la declaración de Trump fue una "hipérbole política" contra una adversaria política y que estaba protegida por la constitución. Trump tiene derecho el rembolso por los gastos legales, dijo Otero.El equipo de abogados de Trump dice que gastó más de 500 horas de trabajo, a costos de hasta 840 dólares por hora.Avenatti, que se ha presentado como adversario de Trump y está ponderando su candidatura presidencial en 2020, dijo que los honorarios son "asombrosos y enormemente exagerados" y no deberían exceder 25 mil dólares.El principal abogado de Trump dijo que los honorarios y las sanciones monetarias no especificadas fueron merecidos debido a la naturaleza extraordinaria del caso."Esta acción virtualmente no tiene precedentes en la historia estadounidense", escribió el abogado Charles Harder. Daniels "no solamente presentó una demanda sin méritos contra el presidente de Estados Unidos, sino que se ha enfrascado, junto con su abogado, en una campaña nacional masiva de publicidad".

