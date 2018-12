Llevan restos de Bush a Washington

Familiares y ex colaboradores del ex Presidente de Estados Unidos George H. W. Bush realizarán una breve ceremonia este lunes en la base de la Guardia Aérea Nacional de Texas, en las afueras de Houston, para colocar su ataúd a bordo del Air Force One para su traslado a Washington.Dos de sus hijos, el ex Presidente George W. Bush y Neil Bush, acompañarán el cuerpo del Mandatario número 41 de Estados Unidos en el avión presidencial, en un vuelo llamado Misión Aérea Especial 41 hasta la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington.El cuerpo de Bush padre yacerá en el Capitolio hasta el miércoles, cuando está previsto un funeral de Estado en la Catedral Nacional.El ex Mandatario murió este viernes por la noche en su casa de Houston, siete meses después del fallecimiento de su esposa Barbara.Después de los servicios en Washington, el jueves se realizará otro funeral en Houston seguido del entierro en la Biblioteca Presidencial Bush, en Collage Station, Texas.Bush fue dos veces vicepresidente del también republicano Ronald Reagan antes de llegar a la Casa Blanca de 1989 a 1993, cuando puso fin a la Guerra Fría y derrotó al Ejército del Presidente iraquí Saddam Hussein en la Guerra del Golfo.Sin embargo, no logró ser reelecto debido a que rompió una promesa de no subir impuestos.El Presidente Donald Trump ordenó al Gobierno federal suspender labores este miércoles, mientras que la bolsa de valores de Nueva York y el Nasdaq tampoco operarán ese día.El recuerdo de George y Barbara Bush está presente en el vecindario donde vivió, con un monumento en su honor en un parque de la ciudad y en el aeropuerto que lleva su nombre.Christy Smith se acercó el fin de semana a presentar sus respetos al Presidente Bush ante una estatua de bronce en un parque de Houston."Fue un buen ejemplo para todos", indicó Smith, de 39 años."Era siempre amable y trataba a las personas con igualdad", añadió.

