Washington DC.- El exdirector del FBI, James Comey, aseguró este domingo que declarará ante el Congreso de Estados Unidos en privado la próxima semana después de llegar a un acuerdo con los republicanos en el marco de las investigaciones de la dirección de la agencia federal y del Departamento de Justicia entre 2016 y 2017."Agradecido por una audiencia justa. (...) Me sentaré en la oscuridad, pero los republicanos están de acuerdo en que soy libre para hablar cuando termine y que la transcripción se publique en 24 horas. Esto es lo más cerca que puedo de llegar al testimonio público", indicó el ex funcionario en su cuenta oficial de Twitter.Pese a que no existe confirmación oficial, varios medios estadounidenses han señalado que Comey declarará en el Congreso el próximo viernes.Como parte del acuerdo con los republicanos, el ex director del FBI aceptó retirar una moción que presentó esta semana para anular una citación previa de la Cámara de Representantes, la cual investiga la dirección del FBI y del Departamento de Justicia durante el escándalo que afectó a la candidata demócrata Hillary Clinton con el uso de su correo electrónico.La polémica por los correos electrónicos se desató a comienzos de 2015, cuando los medios estadounidenses revelaron que, durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, la ex secretaria de Estado usó en todo momento una cuenta personal para sus comunicaciones.De hecho, Clinton utilizó un servidor particular para enviar y almacenar correos electrónicos que generó en el desempeño de sus labores a la cabeza del Departamento de Estado durante cuatro años, cargo que ocupó de 2009 a comienzos de 2013.Comey protagonizó entonces un papel poco habitual para un director del FBI durante el proceso electoral de 2016, al dar por finalizada la investigación a Clinton sin presentar cargos contra la candidata demócrata.El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte, y otros colegas de su partido se encuentran investigando esta causa y la posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.Por tal motivo, el comité citó a Comey y a la ex fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, a declarar ante el Congreso.Comey fue nombrado por el ex Presidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) como director del FBI y desempeñó importantes funciones en el Departamento de Justicia bajo las órdenes del Mandatario republicano George W. Bush.El Presidente actual Mandatario estadounidense, Donald Trump, despidió en mayo al ahora ex funcionario al acusar una mala gestión en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, pero los demócratas y algunos republicanos creen que, en realidad, el Presidente lo hizo para tratar controlar la investigación de la trama rusa.