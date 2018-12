Tensiones en la frontera entre EU y México reviven temores de hace décadas

San Diego.- El reciente choque registrado aquí en la frontera con México cuando unos migrantes intentaron pasar rompiendo una malla y la Patrulla Fronteriza les echó gas lacrimógeno está trayendo recuerdos de los años 90, publicó The Wall Street Journal.En ese entonces, los agentes de la Patrulla Fronteriza pasaban la mayor parte de su tiempo intentando capturar o desalentar a algunos de los cientos —o miles— de aspirantes a migrantes que cada día intentaban cruzar la frontera.“Lo que se vio el domingo… ocurría a diario al principio de mi carrera”, dijo Rodney Scott, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, California.Sin embargo, en el curso de los últimos 10 años se ha desplomado el número de adultos solos que tratan de entrar subrepticiamente a Estados Unidos para trabajar. El año pasado, casi el 40 por ciento de las personas que ingresaron en forma ilegal a Estados Unidos eran familiares que viajaban juntos o menores no acompañados que se entregaron a las autoridades y solicitaron asilo.En consecuencia, hoy en día el trabajo cotidiano de la Patrulla Fronteriza incluye una combinación más amplia de trámites burocráticos y trabajo social, así como detenciones.El cambio se ha debido, en parte, a las mejores condicione económicas en México. Al mismo tiempo, la Patrulla Fronteriza casi ha triplicado su personal, instalándose además cientos de millas de valla en la frontera. Lo anterior ha vuelto más difícil entrar ilegalmente.En Tijuana, al otro lado de San Diego, la situación está volviéndose más tensa. Más de cinco mil migrantes que viajaron desde Centroamérica en caravanas están esperando la oportunidad de cruzar a Estados Unidos y pedir asilo.Los albergues se encuentran saturados.Del lado estadounidense, las vallas y los puentes fronterizos ahora están llenos de alambre de púas. Se ha destacamentado a más de cinco mil soldados y probablemente su misión se amplíe hasta finales de enero.La situación explotó el domingo, cuando cientos de migrantes intentaron cruzar a la fuerza la frontera.Ed Head, supervisor jubilado de operaciones de campo que pasó en San Diego toda su carrera en la Patrulla Fronteriza, señaló que las noticias del domingo le recordaron los incidentes que ocurrían con regularidad en los años 90 en la región.“Ese tipo de cosas sucedía todas las noches”, recordó Head.En caso de que partes de la caravana migrante u otros grupos grandes vuelvan a intentar cruzarse a la fuerza, dijo Scott, los agentes fronterizos estarán listos con infraestructura nueva construida en San Diego. En una franja que cruza por el canal del río Tijuana hay un montículo provisional de tierra con alambre de púas en la parte alta.Antes casi no había edificios en la zona fronteriza entre Tijuana y San Diego. Con los años, del lado estadounidense se han abierto un centro comercial y otros servicios.“A nosotros nos gusta el hecho de que junto a la frontera haya un centro comercial que usan los dos países”, dijo Scott. “No vamos a volver a los 90 y como era entonces. Eso no va a pasar”.

