De regreso del G20, Trump dio aviso de retiro del TLCAN

Washington- A altas horas del sábado el presidente Trump anunció sus intenciones de retirar pronto a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, medida dirigida a obligar a los congresistas demócratas a promulgar la versión revisada del acuerdo a pesar de las inquietudes de que en el mismo no se proteja a los trabajadores estadounidenses.“Pronto rescindiré formalmente el TLC”, dijo Trump a los reporteros en el avión presidencial de regreso de la cumbre del G20 efectuada en Buenos Aires, al día siguiente de participar en la ceremonia de firma del nuevo convenio con Canadá y México.De cumplir el Presidente su amenaza, los líderes congresistas dispondrían de seis meses para aprobar la medida. En los últimos días el acuerdo ha ido perdiendo apoyo conforme los legisladores demócratas, listos para asumir en enero el control del Congreso, evalúan las consecuencias del anuncio que General Motors hizo la semana pasada de tener planeado cerrar cinco plantas en Estados Unidos y Canadá.Si no se llega a ningún acuerdo, se anularían ambas versiones del tratado, lo cual ocasionaría un comercio mucho más restrictivo que podría tener un severo impacto en la industria y la agricultura de los tres países, han advertido economistas.En sus comentarios a los reporteros durante el vuelo del avión presidencial, Trump señaló que contemplaría ampliar por dos semanas los fondos gubernamentales a fin de dar a los legisladores más tiempo para negociar un paquete presupuestal así como para realizar el funeral del expresidente George Bush, quien murió el viernes.Trump dijo asimismo a los reporteros que su segundo encuentro con Kim Jong-un, el mandatario norcoreano, podría efectuarse en enero o febrero, fechas ya sugeridas por él y sus colaboradores.La medida sobre el TLC tomada por el Presidente constituye el primer indicio en torno a la manera en que planea abordar a la nueva mayoría demócrata. Al parecer Trump ha optado por la diplomacia tras una intensa política, diciendo el sábado a los reporteros que los demócratas “tendrán la opción” de aprobar el tratado como está escrito o de atenerse a las consecuencias.A pesar de sugerir que tomaría una medida tan drástica, restó importancia a su impacto potencial, añadiendo que él no tendría problemas en retomar el entorno “previo al TLC”. Dicho escenario le “funciona muy bien” a Estados Unidos, dijo.Nancy Pelosi, la líder congresista demócrata que probablemente sea la nueva vocera, dudó que el convenio se apruebe sin que México ofrezca considerables garantías de que se acatarán de manera estricta los estándares laborales estipulados en el tratado.La medida tomó por sorpresa a numerosos asesores económicos de Trump: antes del viaje a Argentina, se dijo que la mayoría creía que eliminar el TLC no estaba en consideración.

