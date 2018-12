Intervino Rusia en comicios: James Mattis

Washington— El Secretario estadunidense de Defensa, James Mattis, acusó este sábado al Presidente ruso, Vladimir Putin, de haber intentado entrometerse en los comicios de noviembre pasado en Estados Unidos, y aseguró que por su proclividad a la mentira, es alguien en quien no se puede confiar."(Putin) trató otra vez de burlar nuestras elecciones el mes pasado y estamos viendo un esfuerzo sostenido en ese sentido", denunció Mattis, sin abundar en detalles.Mattis reconoció que la relación entre los dos países se ha agravado como resultado de la agresiva política exterior de Putin y aseguró que el Mandatario ruso "claramente es alguien que tarda en aprender" de sus errores."Él no reconoce que lo que está haciendo es crear la animosidad contra su gente. No está actuando en el mejor interés de los rusos. De hecho está causando que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) se rearme y que se fortalezca la postura democrática", dijo.Las declaraciones de Mattis se dieron durante un foro celebrado en la Biblioteca Ronald Reagan, en Simi Valley, California, casi al mismo tiempo en que se dio a conocer que el Presidente estadunidense, Donald Trump, conversó de manera informal con Putin en Buenos Aires, en el marco de la Cumbre del G20.El encuentro se produjo después que el Mandatario estadunidense canceló una cena bilateral con Putin, en respuesta por la agresión de Rusia contra Ucrania el domingo pasado, cuando su marina atacó y capturó tres embarcaciones de las fuerzas navales, junto con 23 marinos ucranianos.Mattis subrayó que está agresión en el estrecho de Kerch, que conecta al Mar Negro con el de Azov, se produjo pese a la existencia de un acuerdo bilateral que regula la navegación en esas aguas."Lo que vimos que Putin hizo fue burlar acuerdos internacionales, violados en el estrecho de Kerch el pasado fin de semana. Un acuerdo conjunto entre Ucrania y Rusia. Estamos viendo que estamos tratando con alguien en el que simplemente no se puede confiar", asentó el militar retirado.

