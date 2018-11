Cifras récord de menores migrantes que están arraigados en EU

Juan lleva casi un año detenido en un albergue para menores solos, tiempo suficiente para ver el impacto emocional que el encierro prolongado tiene en ellos, publicó CNN.“Se deprimen. Se cortan la piel”, dijo vía telefónica a CNN desde un centro de detenciones inmigratorias en Texas.Juan no es su verdadero nombre. Se lo cambió por razones de seguridad.El menor de 16 años dice haber huido de El Salvador cuando unas pandillas lo amenazaron. Durante el último año, cuatro avales han intentado sacarlo de la detención, pero el Gobierno lo ha rechazado a todos, dice.Juan forma parte del rezago récord con el que 14 mil menores de edad están experimentando tiempos más prolongados de detención en albergues situados alrededor de Estados Unidos, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). En junio fueron detenidos aproximadamente 11 mil menores, número que en septiembre ascendió a 12 mil 800.Al aumentar los tiempos de arraigo y permaneciendo hasta por un año algunos menores, las personas que los cuidan han visto que presentan problemas de salud mental y comportamiento, de acuerdo con una fuente del interior de un proveedor de servicios de detención. La fuente añade que se considera en mayor riesgo a los menores solos. Y si bien en años anteriores los albergues para menores tenían la misión de prestar servicio a los menores, ahora están llenos y se guían más por las políticas.Según funcionarios y defensores inmigratorios, la culpa del rezago es de las complicadas reglas gubernamentales.En primavera, la administración Trump implementó nuevas políticas con las que se comparte información entre HHS e Inmigración y Aduanas (ICE) y se incluye una revisión más estricta de los adultos que avalan a los menores no acompañados. Además se exigieron las huellas digitales de todos los moradores de la vivienda y que dichos datos se compartan con ICE.Si bien la administración señaló que el objetivo de la medida era garantizar la seguridad de los menores, provocó miedo entre la comunidad indocumentada.Juan dice que los candidatos para ser su aval eran tres tíos y un amigo de su familia. A fin de probar el parentesco, Juan dice que le se pidieron fotografías, recados y registros de llamadas. Todo lo entregó, así como huellas digitales.Luego, Juan dice que el Gobierno pidió a su tío rentar una casa. Cuando rentó la casa, le pidió que comprara una cama y una cómoda para Juan. Juan dice que su tío compró todo, con grandes sacrificios.“El Gobierno cambia las reglas o agrega más reglas”, dijo Juan a CNN.Juan tiene una enfermedad del corazón y de los riñones y dice que a su aval le pidieron encontrar un cardiólogo y un especialista en riñones. Juan dice que su tío le hizo una cita con el médico.Pero luego, otra demora. El apellido.Juan señaló que el Gobierno dijo que el apellido de su tío no coincidía con el de Juan y rechazó el aval. Juan dice usar el apellido de su mamá y no el de su papá.HHS mencionó el sistema inmigratorio inoperante.Mark Webber, vocero de HHS, dijo que están influyendo un mínimo de tres factores. Primero, el presente año el Departamento de Seguridad Interna remitió 50 mil menores a HHS, la tercera mayor cifra anual.Además, la instancia se había saturado con la reunificación de los más de dos mil menores separados con la política de “cero tolerancia”.En tercer lugar, la política de la administración Trump que dio como resultado revisiones más estrictas lleva mucho tiempo pero es un paso necesario a fin de que los menores no sean entregados a delincuentes o traficantes de personas.En el 2017 la estancia promedio del arraigo era de 48 días, de acuerdo con un informe de HHS. En el 2016 el número era 35. Ahora es de 59.

