En la jerga de las investigaciones penales esta semana el presidente Trump surgió como tema mayor de interés, con todo y el velado código “Individuo 1”, publicó The Washington Post.Nueva evidencia de dos frentes de la indagatoria realizada por el asesor especial Robert S. Mueller ponen dudas sobre la versión que Trump dio acerca de sucesos claves en torno a Rusia, brindando inicios de un potencial riesgo político y legal para el Presidente. Ahora los investigadores han puesto públicamente a Trump como figura central de sus indagatorias sobre si el equipo de campaña de Trump conspiró con el gobierno ruso durante la campaña 2016.En conjunto, en los documentos se muestra que los investigadores tienen evidencia de que Trump mantuvo estrecho contacto con sus colaboradores cuando ellos hacían enlaces tanto con Rusia como con WikiLeaks —y que intentaron ocultar la magnitud de sus actividades.El jueves, el exabogado personal de Trump Michael Cohen se declaró culpable de mentir al Congreso al insistir en que después de enero del 2016 Trump no tenía planes de construir una Torre Trump en Moscú, arrojando una nueva luz a las repetidas aseveraciones de Trump de que no tenía intereses comerciales en Rusia. En el borrador de un documento del asesor especial el martes se reveló que los fiscales están analizando con detenimiento las interacciones que Trump sostuvo con su asesor Roger Stone, pues Stone presuntamente estaba buscando información sobre los planes de WikiLeaks de dar a conocer e-mails hackeados a los demócratas.Expertos legales sostienen aún desconocerse el grado del peligro que pudiera enfrentar Trump por la nueva evidencia que Mueller ha recopilado respecto al proyecto en Moscú y a WikiLeaks, pero su relevancia en los documentos de los fiscales coloca al Presidente en un incómodo papel protagónico.“Es muy inquietante. No es una posición donde nadie quiera estar, o donde quisiera que estuvieran sus amigos o familiares”, dijo el exfiscal federal Glen Kopp. “Y definitivamente no es una posición donde uno quisiera que se encontrara su presidente”.Se dice que Trump, identificado como “Individuo 1” en la admisión de culpabilidad de Cohen, estuvo siendo notificado directamente hasta el 14 de junio del 2016 por Cohen mientras éste abordaba con el Kremlin el proyecto de la Torre Trump en Moscú. El Presidente es mencionado asimismo en el borrador de las acusaciones contra el aliado de Trump Jerome Corsi, quien presuntamente en octubre de ese año informó a Stone los planes que WikiLeaks tenía de publicar e-mails demócratas perjudiciales debido a que sabía que Stone mantenía “contacto regular” con Trump. La presente semana el Washington Post informó que Trump habló con Stone al día siguiente de que Corsi le dio el alerta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.