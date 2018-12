Reprenden a 6 funcionarios de la Casa Blanca por violar Ley Hatch

Washington- Seis funcionarios de la Casa Blanca violaron una ley federal que prohíbe a los empleados públicos realizar actividades políticas en sus funciones oficiales cuando usaron sus cuentas oficiales de Twitter para enviar o mostrar mensajes políticos que apoyan al presidente Trump, según la agencia federal que hace cumplir la ley, informó The Washington Post.El anuncio se produjo el mismo día en que la Oficina del Consejo Especial trató de aclarar cuándo los empleados federales podrían usar palabras como "acusación" o "resistencia" sin entrar en conflicto con la Ley Hatch de 1939, lo que subraya cómo la polarización política en la era Trump hizo que la burocracia federal un lugar de trabajo cada vez más tenso.Los seis empleados de la Casa Blanca, que incluían a miembros de la oficina de prensa, eliminaron sus publicaciones en las redes sociales una vez que se les dijo que habían violado la Ley Hatch, dijo la Oficina del Consejo Especial. Como resultado, los investigadores federales emitieron cartas de advertencia en lugar de tomar medidas disciplinarias y advirtieron que una actividad similar en los medios sociales en el futuro se consideraría una violación intencional de la ley que podría resultar en una acción adicional, según Erica S. Hamrick, subdirectora de la unidad de la Ley Hatch.Los funcionarios de la Casa Blanca que fueron reprendidos fueron el secretario de prensa adjunto principal Raj Shah; la subdirectora de comunicaciones Jessica Ditto; Madeleine Westerhout, asistente ejecutiva del presidente; Helen Aguirre Ferré, ex directora de asuntos de medios; Alyssa Farah, secretaria de prensa del vicepresidente Pence; y Jacob Wood, subdirector de comunicaciones de la Oficina de Administración y Presupuesto.La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.Los seis tenían tweets o perfiles de Twitter que contenían mensajes políticos, incluido el eslogan de la campaña de Trump "Make America Great Again" o el hashtag abreviado #MAGA.

