Causas legales sobre drogas en la frontera caen a su punto más bajo en 20 años

A veces entran en conflicto dos promesas de campaña. Cuando la administración Trump destinó más recursos a ejercer acciones judiciales contra los migrantes que crucen la frontera surponiente, hubo una considerable baja en las causas legales contra los narcotraficantes, otra prioridad del Gobierno, publicó The New York Times.El descenso ocurrió más o menos después de que los colaboradores de Trump enviaron más abogados a la frontera.Los casos legales por drogas disminuyeron 24 por ciento en los seis meses posteriores a que el Departamento de Justicia estableciera a principios de abril una política de “cero tolerancia” con los migrantes, respecto al mismo periodo del año anterior.Si bien en los últimos años en la frontera ha ido reduciéndose el número de casos, la baja se intensificó inmediatamente después de la política nueva. Para junio, se entabló el menor número de acciones penales en dos décadas.Entre abril y septiembre del presente año en los cinco distritos judiciales federales fronterizos situados de Texas a California se dispararon los cargos penales por violaciones inmigratorias —en su mayoría cruces fronterizos ilegales—, hasta 60 mil 684, 121 por ciento más a comparación del mismo lapso un año antes.El descenso en las consignaciones por drogas no se debió a que el disminuyera el flujo de drogas: si bien han bajado los decomisos de mariguana y cocaína efectuados por Aduanas y Protección Fronteriza, en el último año fiscal la corporación incautó más heroína, fentanilo y metanfetaminas que en el 2017.“Cuando se decide aumentar algo como las acciones judiciales contra la gente que intentó cruzar la frontera, se tiene que reducir algo más, y resulta muy claro que es lo que ha pasado con el narcotráfico”, dijo Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Políticas Domésticas de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama.La caída en los distritos fronterizos fue más evidente en junio —cuando las causas por drogas casi bajaron a la mitad respecto a las de junio del 2017— pero los números ya se recuperaron. En septiembre, las consignaciones por drogas sólo fueron dos por cientos menos que durante el mismo mes del año pasado.Se desconocen las razones de la recuperación, pero podrían reflejar la redistribución de recursos en respuesta a la política de cero tolerancia. Los departamentos de Defensa y Justicia han mandado más de 20 abogados a los distritos fronterizos, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Justicia. La cantidad de causas inmigratorias se ha mantenido alta, mientras que el número de arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza en dichos distritos fue mayor en septiembre que en abril.El vocero del Departamento de Justicia, Steven J. Stafford, cuestionó cualquier nexo ente la cero tolerancia y la baja en las causas por drogas. Stafford señaló que otros factores —como el clima y el cambio en la forma en que los fiscales registran los cargos en la base de datos— podían explicar parte del descenso.Para algunos expertos, las razones de la drástica baja resultaban claras: concentrarse en levantar cargos contra toda persona que cruzara ilegalmente desvió los recursos dedicados al combate de delitos más serios.

