Idearon dar a Putin casa en Torre Trump

La investigación del Fiscal Especial Robert Mueller sobre la trama rusa dio ayer un nuevo giro.Fuentes anónimas informaron a BuzzFeed News que la organización de Donald Trump planeó otorgar un departamento de 50 millones de dólares a Vladimir Putin en el rascacielos que el Presidente buscaba construir en Moscú.Michael Cohen, su ex abogado y uno de sus más cercanos consejeros durante más de diez años, habría discutido la idea con el representante de Dmitry Peskov, el Secretario de prensa del Mandatario ruso.BuzzFedd News informó del caso por primera vez en mayo sobre tratos secretos de Cohen y su socio comercial Felix Sater con figuras políticas y empresariales en Moscú.Ambos trabajaron durante el verano 2016 para finalizar el acuerdo de Moscú, a pesar de las afirmaciones públicas de que el desarrollo se realizó en enero, antes de que Trump ganara la nominación republicana.Sater y Cohen pensaron que otorgar el departamento a Putin atraería a otros compradores adinerados en el país."Mi idea era dar un penthouse de 50 millones de dólares a Putin y cobrar 250 millones por el resto de las unidades. Todos los oligarcas se alinearían para vivir en el mismo edificio que Putin", confirmó una segunda fuente a BuzzFeed.La información se reveló después de que Cohen se declarara culpable de mentir ante el Congreso en sus testimonios sobre las indagaciones de la injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016.Cohen admitió que no dijo la verdad sobre que el proyecto de la Torre Trump en la capital rusa había dejado de discutirse en enero de 2016, antes de las elecciones primarias, cuando en realidad avanzó hasta junio, en plena campaña presidencial.Según afirmó en enero de 2016, el proyecto inmobiliario se atascó porque no recibió respuesta del asistente de Putin pero, en realidad, éste si respondió y se negoció la estrategia en una llamada telefónica.Lo hizo, según admitió, para no interferir en el mensaje político del entonces candidato republicano y para dar la falsa impresión de que el proyecto terminó antes del caucus de Iowa, la primera gran cita del proceso de primarias.Además, aseguró que informó personalmente a Trump sobre el desarrollo del proyecto en más de tres ocasiones.El Mandatario, por su parte, ha declarado en varias ocasiones que no tenía negocios con Rusia.Tras conocer la noticia de la confesión del abogado, Trump dijo que Cohen es una persona débil y no muy lista que trata de obtener una sentencia reducida."No realicé el proyecto. No trataba de ocultar nada", afirmó respecto a la operación inmobiliaria en Moscú.La revelación podría dar un vuelco a la investigación de Mueller, quien indaga la posible connivencia entre el Kremlin y el equipo de campaña del republicano.Cohen, una de las figuras claves de la trama, conocerá en dos semanas la sentencia sobre el otro caso en el que se declaró culpable, el pasado mes de agosto, por quebrantar las leyes de financiación de la campaña.En ese momento, acusó a Trump de acallar con dinero potenciales escándalos sexuales y admitió haber pagado 130 mil dólares a la actriz porno "Stormy Daniels" para no hablar sobre una relación extramarital que supuestamente mantuvo con el Presidente.