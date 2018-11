Washington— Los científicos que estudian el clima tuvieron muchas equivocaciones hace un cuarto de siglo, cuando pronosticaron lo grave que sería el cambio climático.Se equivocaron al pronosticar lo grave que serían los incendios forestales, las sequías y las precipitaciones. Se equivocaron sobre qué tanto se derretirían las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia, contribuyendo al incremento del nivel de los océanos. Se equivocaron sobre los problemas de salud pública y de seguridad global.El calentamiento global es mucho peor, más extenso y avanza mucho más rápido de lo que se creía en un principio, afirman actualmente los científicos.Negociadores internacionales se reunirán la próxima semana en Polonia para discutir cómo incrementar el combate al cambio climático en lo que se conoce como la Conferencia de las Partes. El entendimiento mundial del calentamiento global ha cambiado drásticamente desde la primera edición del simposio en marzo de 1995. Desde entonces, el mundo se ha calentado, en promedio, 0,41 grados Celsius (0,75° Fahrenheit). Pero eso no es todo.Ese incremento anual de la temperatura global es ligeramente menor a algunos de los pronósticos de principios de la década de 1990. Sin embargo, más de una docena de científicos dijeron a The Associated Press que sin los datos disponibles en la actualidad, y sin el mejor entendimiento que se tiene hoy en día del clima, los investigadores de hace varias décadas fueron demasiado conservadores y no podían calcular con precisión cómo el calentamiento global afectaría la vida diaria.Un estudio científico difundido ese mes enlistó las maneras _ directas e indirectas _ en que el calentamiento ya cambió al planeta y la sociedad. El total fue de 467.``No creo que alguno de nosotros imaginara que sería tan malo como se ha hecho", dijo el climatólogo de la Universidad de Illinois Donald Wuebbles, coautor de la reciente Evaluación Nacional Climatológica de Estados Unidos. ``Por ejemplo, la intensidad del clima extremo. No sabíamos nada de eso en ese entonces. Y esas cosas son muy aterradoras".En la década de 1990, cuando los científicos hablaban del calentamiento, se enfocaban en el promedio anual de la temperatura global y el incremento en el nivel de los océanos. El problema es que no hay personas en todo el mundo y no sienten las temperaturas promedio. Sienten los extremos _ calor, lluvia y sequía _ cuando los afectan en su lugar de residencia durante cierto día o semana, dijo el climatólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, Richard Alley.``Las generaciones más jóvenes están creciendo sin que exista algo normal", dijo la científica en clima y salud pública de la Universidad de Washington, Kristie Ebi, que señaló que se han registrado 406 meses consecutivos en los que el mundo ha estado más caliente que la temperatura promedio del siglo XX.

