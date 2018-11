California- El presidente del Partido Demócrata de California, Eric Bauman, líder de una de las fuerzas políticas más influyentes en la nación, dijo el jueves que tenía la intención de renunciar después de las denuncias de conducta sexual inapropiada y comportamiento inapropiado hacia los miembros del personal del partido y activistas, publicó Los Angeles Times.La decisión de Bauman de dimitir sigue a un informe de The Times publicado el miércoles que decía que 10 miembros del personal del partido y activistas políticos lo habían acusado de hacer comentarios sexuales groseros y participar en contacto físico no deseado o intimidación física en entornos profesionales.“Me he dado cuenta de que para aquellos a quienes he causado dolor y quienes necesitan curarme, para mi propia salud y para el mejor interés de la fiesta que amo y a la que me he dedicado durante más de "Hace 25 años, lo mejor para mí es que renuncie a mi cargo como presidente del Partido Demócrata de California", dijo Bauman.El gobernador electo Gavin Newsom y otros demócratas importantes, incluido el presidente del estado del Senado Pro Tem Toni Atkins (D-San Diego) y la controladora Betty Yee, habían pedido anteriormente a Bauman que dimitiera, aumentando la presión para que renunciara."El acoso sexual no debe ser tolerado, ninguna persona o partido, por muy poderoso que sea, está por encima de la responsabilidad", dijo el jueves el portavoz de Newsom, Nathan Click.La secretaria estatal del Partido Demócrata, Jenny Bach, miembro de los Jóvenes Demócratas, dijo que las acusaciones contra Bauman revelaron que el partido tiene un serio autoexamen para evitar una situación similar en el futuro."Nuestra fiesta no es perfecta, y podemos y debemos hacer mejores cosas para asegurarnos de que podemos brindar apoyo y responsabilidad a todos los sobrevivientes", dijo Bach en una declaración emitida por el partido.La renuncia de Bauman se produce durante un cálculo a nivel nacional sobre el acoso sexual y el asalto que marcó el inicio del movimiento #MeToo, que ha llevado a la caída de figuras poderosas, incluidos magnates de Hollywood, artistas, políticos y directores ejecutivos. Bauman, un hombre gay casado, se enfrenta a acusaciones de mala conducta de hombres y mujeres, incluidos muchos miembros del personal de partidos de bajo nivel que creían que su futuro en la política estaba, al menos en parte, a su merced.