Lamenta presidente de Cámara de EU no lograr acuerdos en migración y deuda

Madison.- El presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan declaró el jueves que lo que más lamenta es no poder haber logrado una reforma migratoria y una disminución de la deuda nacional, en momentos en que se dispone a abandonar el cargo.Ryan, republicano de Wisconsin, añadió que no tiene plan alguno de volver a la política.El congresista fue entrevistado por el Washington Post a pocos días de dejar la posición. Además, pronunció un discurso en la cámara, agradeciendo a sus asistentes y a los votantes de su distrito de Wisconsin en el que ganó una elección por primera vez en 1998 cuando tenía apenas 28 años de edad.Manifestó su desacuerdo con sus colegas republicanos en el Senado, que la víspera aprobaron una resolución pidiendo el fin del apoyo estadounidense a las fuerzas saudíes en la guerra en Yemen. El Congreso ha estado debatiendo cómo castigar a Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.Ryan aseveró que la resolución sobre Yemen ``no es la manera correcta" de resolver el conflicto y en lugar de ello se manifestó a favor de invocar la Ley Magnitsky para el Respeto Mundial de los Derechos Humanos, que contempla mecanismos para imponer sanciones a países que violan los derechos.``Es cierto que tenemos intereses estratégicos comunes con los saudíes, de eso no cabe duda", dijo Ryan. ``Aun así, podemos hablar con autoridad moral, podemos tomar medidas para lidiar con estos temas".Ryan evadió preguntas sobre su contenciosa relación con el presidente Donald Trump aunque lamentó que el mandatario mantenga una relación ``hostil" con la prensa. Denunció que ``el tribalismo" político, tanto entre republicanos como demócratas ``se está descontrolando" porque ``la polarización vende".``Ese tribalismo dentro de nuestro país, en mi país, será nuestro fin", dijo Ryan. ``Es verdad que el presidente tiene una relación hostil con la prensa, de ello no cabe duda. Pero eso es lo normal en estos tiempos".La entrevista se realizó en momentos en que el Congreso está enfrentado a Trump en torno a la financiación de un muro en la frontera con México. Ryan dijo que no cree que Trump quiera una parálisis del gobierno y ``nuestra esperanza es que podamos llegar a una solución". La Casa Blanca y los demócratas en el Senado deben llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, dijo.``Trump cree que el tema de la seguridad fronteriza gana elecciones. Yo no creo que él ve un cierre del gobierno como un tema ganador... No queremos un cierre del gobierno, no tengo interés alguno en llegar a eso, eso no tiene sentido".