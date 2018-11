Amenaza Donald con desclasificar documentos 'devastadores'

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si los demócratas "quieren jugar rudo" cuando controlen la Cámara de Representantes el próximo año, él desclasificará documentos que serán "devastadores" para ellos, publicó CNN."Si quieren jugar rudo, lo haré", le dijo Trump a The New York Post en una entrevista el miércoles. "Ya verán lo devastadoras que son esas páginas".Los demócratas están a punto de lanzar una serie de investigaciones después de ganar la mayoría en la Cámara baja en las elecciones de noviembre. Es probable que las comisiones controladas por los demócratas investiguen una serie de temas, entre ellos la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, los pagos que Michael Cohen hizo a mujeres que dicen que tuvieron aventuras con Trump (lo que él rechaza) y la potencial obstrucción de la justicia en cuanto a las finanzas de Trump.El presidente le dijo al Post que quiere guardar los documentos para cuando pueda usarlos contra los demócratas de manera más efectiva. "Será mucho más potente si lo hago entonces", le dijo Trump al Post, "porque si ya lo hubiéramos hecho, sería noticia vieja".No está claro a qué documentos se refiere.Esta es una escalada de lo que Trump le dijo a reporteros el 7 de noviembre después de que los demócratas retomaran el control de la Cámara de Representantes durante las elecciones intermedias.Durante esa conferencia, Trump dijo que si los demócratas empiezan a investiga su gobierno, él tendría que tomar una "postura de guerra".Cuando un reportero le preguntó si le demostraría a los demócratas que él puede "jugar el mismo juego e investigarlos", Trump dijo: "Oh, sí. Mejor que ellos".Aunque no es común para la mayoría de los presidentes utilizar, o amenazar con utilizar la desclasificación de documentos como arma política, Trump ya lo ha hecho en varias ocasiones en 2018.En septiembre, Trump también amenazó con desclasificar varios documentos y mensajes de texto relacionados con la investigación rusa, pero luego pareció echar para atrás la medida sin precedentes.

