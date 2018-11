Nueva Jersey— Nueva Jersey anunció este jueves nuevas reglas que restringen la colaboración de la policía con las autoridades federales migratorias.El fiscal general estatal Gurbir Grewal difundió las normativas en una histórica terminal ferroviaria en Liberty State Park, punto de ingreso de millones de inmigrantes.Grewal señaló que la medida “tiene como propósito delimitar claramente las responsabilidades de los 36 mil policías de Nueva Jersey para hacer cumplir las leyes penales estatales frente a las responsabilidades de las autoridades federales migratorias para hacer cumplir la ley federal civil de inmigración”.El anuncio ocurre en momentos en que tanto estados como distritos han tenido diferencias con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). El ICE ha arremetido contra las llamadas “ciudades santuario” y contra las políticas que, afirma, comprometen la seguridad pública. Los defensores de los inmigrantes afirman que el ICE ha actuado contra personas imputadas sin que las hayan declarado culpables aún, privándolas de su derecho a impugnar las acusaciones.De acuerdo con la directriz emitida por Nueva Jersey, la policía no debe preguntar, catear ni arrestar a persona alguna por simples sospechas sobre su condición migratoria. Tampoco debe preguntar la condición migratoria de nadie a menos que sea necesario en la investigación de un delito grave.También se prohíbe a la policía participar en acciones civiles del ICE. Los agentes no tienen prohibido asistir al ICE en circunstancias de emergencia.Si una persona es arrestada, los agentes locales no deben permitir al ICE entrevistarla a menos que la persona haya sido informada que tiene derecho a un abogado.En los casos de detenidos por delitos graves como homicidio, violación, agresión física, incendio intencional o violencia familiar, los agentes policiales y funcionarios penitenciarios pueden avisar al ICE sobre la próxima puesta en libertad del imputado y pueden continuar deteniéndolo solo hasta las 23:59 horas del día de la notificación.

