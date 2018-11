Washington.- Dos hackers iraníes fueron acusados el miércoles en relación con un esquema multimillonario de extorsión y cibercrimen que afectó a agencias gubernamentales, ciudades y negocios, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Faramarz Shahi Savandi, de 34 años, y Mohammad Mehdi Shah Mansouri, de 27, fueron acusados de crear un "ransomware" conocido como SamSam que encriptó la información de las computadoras de más de 200 víctimas, incluidas algunas en las ciudades de Atlanta y Newark, Nueva Jersey.A partir de enero de 2016, los hackers pudieron aprovecharse de las deficiencias cibernéticas y obtener acceso a las computadoras de las víctimas e instalar el "ransomware" de forma remota, señalaron los fiscales. Después, los hackers supuestamente encriptaron los archivos y exigieron que las víctimas pagaran un rescate en bitcoins para que desbloquearan su información.Los hackers, que no se cree estén vinculados al gobierno iraní, pudieron obtener cerca de 6 millones de dólares y causaron que las víctimas de la extorsión cibernética perdieran más de 30 millones de dólares, agregaron los fiscales.Entre las víctimas se encuentran el Departamento de Transporte de Colorado, el Puerto de San Diego y seis compañías de salud en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia."El ransomware SamSam es un peligroso avance en el cibercrimen", dijo Craig Carpenito, fiscal de Nueva Jersey, donde se hicieron públicas las acusaciones. "Este es un nuevo tipo de delito cibernético. El dinero no es su único objetivo. Buscan dañar a nuestras instituciones y a nuestra infraestructura esencial".El Departamento de Justicia no informará si alguna de las ciudades pagó el rescate. El diario The Atlanta Journal-Constitution reportó en abril que la ciudad concertó acuerdos de emergencia por un valor de 2,7 millones de dólares para ayudar a restablecer la red informática de la ciudad luego del ataque.

