Acusan a presidente demócrata de California por hostigamiento sexual

California- Eric Bauman, el poderoso presidente del Partido Demócrata de California, hizo comentarios sexuales y realizó contacto físico no deseado o intimidación física en entornos profesionales, dijeron 10 miembros del personal del partido y activistas políticos en entrevistas con The Times.Cuando se le presentaron las acusaciones, Bauman dijo en un comunicado el miércoles que planea buscar tratamiento por problemas de salud y consumo de alcohol."Lamento profundamente que mi comportamiento haya causado dolor a alguna de las personas sobresalientes con las que he tenido el privilegio de trabajar. Aprecio el coraje que tomaron estas personas para contar sus historias", dijo Bauman."En el interés de permitir que la investigación independiente del CDP avance, no deseo responder a ninguna de las acusaciones específicas. Sin embargo, usaré el tiempo que tengo de permiso para buscar inmediatamente una intervención médica para tratar problemas de salud graves y continuos y comenzar el tratamiento para lo que ahora me doy cuenta de que es un problema con el alcohol ", dijo."Llevar al Partido Demócrata de California a victorias históricas ha sido el honor de toda una vida, y espero continuar este importante trabajo una vez que concluya la investigación y cuando mi salud lo permita", dijo Bauman, de 59 años, en su declaración.Las acusaciones se producen después de una semana tumultuosa en la que Bauman fue acusado de conducta indebida no especificada y se tomó una licencia.Como presidente, él es el rostro del Partido Demócrata en California y ayuda a guiar sus esfuerzos de campaña, recaudando de fondos y posiciones políticas.Pero las personas que hablaron con The Times dijeron que su familiaridad cruzó la línea hacia una conducta inapropiada durante más de una década, y que a veces parecía ser tolerado por algunos en la fiesta.Algunos de los entrevistados hablaron bajo condición de anonimato por temor a que pudiera perjudicar sus carreras. Otros dijeron que sentían emociones conflictivas al hablar, sabiendo que podría dañar la fiesta.La semana pasada, en una carta en la que se pedía la renuncia de Bauman, la vicepresidenta, Daraka Larimore-Hall, se refirió solo a "un patrón claro y creciente de la horrible y deshumanizadora conducta del presidente Bauman".Bauman, que es gay, es un elemento fijo en la política de California y LGBTQ. Bauman, exenfermero que ascendió al escalón más alto del Partido Demócrata del estado, se ha forjado una reputación de ser descarado y bullicioso, con un gran círculo de aliados dentro del partido.

