Enfrentan migrantes larga espera en ambos lados de la frontera

San Diego.- En un hacinado albergue en un centro deportivo al sur de la frontera mexicana, casi seis mil migrantes centroamericanos han estado esperando en condiciones cada vez más miserables —y con mayor sensación de desesperación— para internarse a Estados Unidos, publicó The New York Times.Pero del otro lado de la frontera, muchos de quienes han logrado cruzar se han topado con que las semanas que permanecieron en México intentando entrar a Estados Unidos han dado pie a todavía más desafíos por venir.Ellos también están esperando.Los largos tiempos de espera se deben en parte a la iniciativa de la administración Trump con la cual se limita el número de personas a las que se da trámite a diario en los puertos de entrada. Las autoridades inmigratorias del cruce fronterizo de San Isidro, cerca de San Diego, dijeron poder atender cada día unos 100 migrantes, si bien los índices han bajado hasta 40 diarios. A este paso, podrían pasar cinco semanas para que los primeros integrantes de la caravana centroamericana que llegaron puedan ser entrevistados para entrar a Estados Unidos.Algunos de los que están esperando en México han empezado a desesperarse.“La caravana terminó aquí”, dijo José Mejía, de 37 años, mientras esperaba en otra fila para anotarse con la ONU a efecto de regresar voluntariamente a Honduras. Se trató de su sexto intento por ingresar a Estados Unidos, señaló, y ya había visto bastante.La mayoría de los que la presente semana fueron reubicados en albergues de San Diego eran migrantes que llegaron con menores. La mayoría de los migrantes que cruzaron solos permanecen detenidos, estando menos claro su avance en el sistema, dijeron varios abogados inmigratorios que se habían congregado en San Diego a fin de ayudar a los recién llegados en el proceso de asilo.Los que esperan quedarse en Estados Unidos deben convencer a los funcionarios inmigratorios de dicho país de ser dignos de protección y evitar los factores con los que pueden ser descalificados, cuyo número ha aumentado mucho con el presidente Trump.Trump ha añadido requisitos en cada etapa de la solicitud de asilo, empezando con la entrevista sobre “temor creíble”. El presente mes, el Presidente anunció que sólo se podría solicitar asilo en ciertos lugares, aunque un juez federal bloqueó de manera provisional dicha política. Con una propuesta que está considerándose se exigiría que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se deciden sus casos.Si bien en México el estado de ánimo era menos tenso que el fin de semana, cuando en Tijuana cientos de migrantes corrieron hacia la frontera y fueron repelidos con gas lacrimógeno, las condiciones se han vuelto desagradables.“Es muy difícil por el número de personas, no hay comida, el número de baños es insuficiente”, dijo el migrante hondureño David Vélez. “No hay bastante espacio pero tratamos de adaptarlos a lo que tenemos”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.