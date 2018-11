Mueven estatua de 'Chica desafiante' en Wall Street

Nueva York.- La estatua de la "Chica desafiante" que inspiró a millones de mujeres con su apariencia de retar el célebre toro de Wall Street ha sido retirada y será trasladada a un pedestal frente a la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, informaron el miércoles autoridades.La empresa financiera State Street Global Advisors dijo que la escultura fue removida el martes por la noche. No dio fecha para su reubicación frente a la sede bursátil.Ahora lo que queda es una placa con la huella de los dos pies de la niña, en una isla en medio de una vía en el extremo sur de Manhattan. "La Chica Desafiante se ha mudado a la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York", dice la placa. "Hasta que ella llegue a su nuevo hogar, reemplácela usted".La estatua de la niña de 1.3 metros (4 pies) con las manos a las caderas iba a ser solo una exposición temporal cuando State Street, una firma con sede en Boston, la colocó allí en marzo del 2017 como símbolo de la necesidad de las empresas de tener más directoras femeninas. La municipalidad prorrogó la exposición en vista de la popularidad de la escultura, ante la cual miles de turistas posaban para selfies.Una persona que no estaba nada satisfecha con la obra fue Arturo Di Modica, el artista que creó la estatua del "Toro de Bronce" y lo instaló en el bajo Manhattan en 1989 sin permiso. Di Modica se quejó de que su obra tenía la intención de reflejar "fortaleza, poder y amor" pero que la presencia de la chica había transformado al toro en un personaje antagónico."La chica está ahí como diciendo, 'Aquí estoy, '¿qué vas a hacer al respecto?'", manifestó Di Modica el año pasado.Las autoridades municipales decidieron en abril del 2018 trasladar ambas esculturas porque las multitudes a su alrededor se habían convertido en un peligro vial.Una portavoz del alcalde Bill de Blasio dijo que no hay información disponible por ahora sobre cuándo o a dónde sería trasladado el toro de 3 metros (11 pies) de alto.Di Modica, quien vive en Italia, ha insistido en que la municipalidad no tiene derecho de mudar unilateralmente al toro. Su abogado Noman Siegel dijo que el artista por ahora no tiene comentario sobre la posible reubicación de la estatua.La escultora de la "Chica desafiante", Kristen Visbal, no respondió de inmediato a una llamada pidiéndole comentario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.