Parece que la Policía de Hoover no puede entender su historia de por qué uno de sus agentes mató a un hombre en un centro comercial de Alabama, publica CNN.Primero, dijeron que un sospechoso de 21 años disparó e hirió a otras dos personas. Luego dijeron que Emantic Bradford no apretó el gatillo, sino que empuñó un arma. Ahora nos enteramos que Bradford tampoco hizo necesariamente eso.Todo este tiempo el verdadero asaltante que abrió fuego en el centro comercial ha estado suelto.Aquí hay un rápido desglose de la narrativa cambiante de la policía:La Policía de Hoover reportó un tiroteo el jueves por la noche en Riverchase Galleria Mall, un centro comercial de lujo al sur de Birmingham.Emantic Fitzgerald Bradford Jr., joven asesinado por un policía de Alabama.La policía dijo que dos hombres se pelearon en el centro comercial y uno de los dos disparó al otro dos veces en la parte superior del cuerpo.Dos agentes uniformados de Hoover que trabajan en la seguridad en el centro comercial estaban cerca, dijo la policía."Mientras avanzaban hacia el lugar del tiroteo, uno de los policías encontró un sospechoso blandiendo una pistola y le disparó", dijo la policía en un comunicado.Identificaron al sospechoso muerto como un joven de 21 años de la cercana ciudad de Hueytown.El otro hombre que recibió un disparo en el centro comercial y una niña de 12 años, herida por una bala perdida, sobrevivieron.La noche del viernes, la policía dice que Bradford probablemente no fue el atacanteLa Policía de Hoover identificó al hombre muerto como Emantic Bradford Jr. Dijeron que Bradford huyó del lugar de los disparos "mientras blandía una pistola", y un oficial le disparó.Pero probablemente Bradford no fue el pistolero que disparó e hirió a un hombre de 18 años en el centro comercial, dijo la policía. Dijeron que la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama ahora lideraba la investigación."La nueva evidencia ahora sugiere que si bien el señor Bradford pudo haber estado involucrado en algún aspecto del altercado, probablemente no disparó las rondas que hirieron a la víctima de 18 años", publicó la Policía de Hoover en Facebook."Los investigadores ahora creen que más de dos personas participaron en el altercado inicial. Esta información indica que hay al menos un hombre armado aún en libertad, que podría ser responsable de los disparos al hombre de 18 años y la niña de 12 años", dijo la policía.La policía, el lunes por la mañana: "Podemos decir con certeza que el señor Bradford blandió un arma"Cuatro días después del tiroteo, la Policía de Hoover y la ciudad de Hoover ofrecieron sus condolencias a la familia de Bradford, pero insistieron en que Bradford empuñaba un arma."Podemos decir con certeza que el señor Bradford blandió un arma durante los segundos que siguieron a los disparos, lo que al instante aumentó la sensación de amenaza al acercarse a los policías que respondían a un hecho caótico", precisa la policía.Los padres de Bradford dijeron que su hijo tenía un permiso para portar un arma.La Policía de Hoover dijo que las imágenes de la cámara del cuerpo de los oficiales están ahora en manos de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama. No está claro si las imágenes se harán públicas.Mientras tanto, los padres de Bradford le dijeron a CNN que estaban angustiados de que la policía todavía no los haya contactado, casi cuatro días después de que su hijo fuera asesinado por un agente."No hemos recibido llamadas ni disculpas", dijo el padre de Bradford, Emantic Fitzgerald Bradford.Más tarde, el lunes por la mañana, Bradford no necesariamente blandió un armaLa Policía de Hoover emitió otra aclaración, diciendo que Bradford simplemente tenía un arma en la mano:"Anteriormente, dijimos que el señor Bradford 'blandió' un arma. Para aclarar, se usó la palabra 'blandir' porque el señor Bradford tenía un arma en la mano mientras los policías respondían a la situación de los tiradores activos entre los clientes del centro comercial".Pero "blandir", según la mayoría de las definiciones, significa agitar o mostrar un arma de forma agresiva o amenazante.Bradford en realidad estaba tratando de ayudar a la gente a ponerse a salvo cuando le dispararon, dijo el abogado de su familia, Ben Crump.Crump también dijo que Bradford tenía un permiso para portar un arma oculta.El alcalde de Hoover, Frank Brocato, dijo que el estado todavía está investigando el tiroteo, incluida la búsqueda del sospechoso que sigue en libertad.También dijo que la ciudad está en el proceso de solicitar una reunión con la familia Bradford.El alcalde y la Policía de Hoover han instado a la paciencia mientras las autoridades estatales intentan determinar qué sucedió.Pero Crump dijo que la paciencia de la familia Bradford se está agotando.Crump dijo que cree que el policía que mató a "EJ", uno de los apodos de Bradford, se apresuró a juzgar."Vio a un hombre negro con un arma y tomó la determinación de que debía ser un criminal", dijo Crump.