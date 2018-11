Afirma Trump no estar 'nada contento' con el director de la Reserva

El presidente Trump responsabilizó este martes a la Reserva Federal por las recientes bajas de la bolsa y el anuncio de General Motors sobre cierres de plantas y despidos, evadiendo cualquier culpa personal por las fisuras de la economía y declarando que no se encuentra “si siquiera un poquito contento” con el director del banco central a quien él personalmente eligió, publicó The Washington Post.Durante entrevista con el Washington Post, Trump se quejó largamente sobre el director de la Reserva Federal Jerome H. “Jay” Powell, a quien el año pasado él nominó. Cuando se le preguntó acerca de los descensos en Wall Street y el anuncio que GM hizo de que recortará al 15 por ciento de su personal, Trump respondió criticando las tasas más altas de interés y otras políticas de la Reserva, si bien insistió no preocuparle una recesión.“Yo estoy haciendo tratos, y no me amoldo a la Reserva”, dijo Trump. “Están cometiendo un error porque yo tengo una corazonada, y a veces mi corazonada me dice más de lo que puede decirme el cerebro de alguien más”.Añadió: “hasta ahora, no estoy ni siquiera un poquito contento con mi elección de Jay. Ni siquiera un poquito. Y no estoy culpando a nadie, pero nada más estoy diciendo que creo que la Reserva está actuando de manera muy equivocada”.La furia de Trump hacia GM y la Reserva fue similar a su indignación del verano, cuando la compañía de motocicletas Harley-Davidson anunció que trasladaría algunos empleos al extranjero.