Legislador Joe Kennedy se pronuncia por 'capitalismo moral'

Boston— El representante federal estadounidense Joe Kennedy ha exhortado a sus correligionarios demócratas a que adopten una nueva ideología económica —que él llama ``capitalismo moral"— en momentos en que se disponen a asumir en enero el control de la cámara baja.Kennedy dijo que su propuesta es en rechazo a lo que describe como el ``discurso de reducir impuestos a los ricos, apoyar a los de arriba y `si tienes problemas, échale ganas'" que ha caracterizado a los conservadores.El presidente Donald Trump ha acentuado este discurso para dividir a los estadounidenses, muchos de los cuales comparten problemas económicos similares aunque tengan puntos de vista políticos distintos, agregó.``El de él es un país de enconada rivalidad entre los ciudadanos, obligados a pelear entre ellos de manera incesante por las sobras de nuestro sistema", declaró Kennedy el lunes ante una asociación regional empresarial en Boston. ``Mi paga no puede aumentar a menos que te cancelen tus cupones para alimentos. Tus facturas médicas no pueden bajar a menos que me quiten mi seguro. Así, los estadounidenses se pasan los días riñendo unos con otros por las migajas, mientras nuestro sistema calladamente entrega todo el pastel a los de arriba".Kennedy, sin mencionar nombres, también criticó los extremos en el polo liberal del espectro político, el cual _dijo_ no ha podido contrarrestar con eficacia la concepción del mundo de Trump de que las ganancias de unos sean las pérdidas de otros.``Por años, la izquierda ha fracasado en presentar una visión económica _convincente_ que se contraponga", declaró Kennedy. ``Tendremos que hacer más que cobrar impuestos a los ricos para satisfacer nuestras necesidades de infraestructura, atención infantil, salud, educación superior y cambio climático".Joe Kennedy, de 38 años, nieto del ex secretario de Justicia, Robert F. Kennedy, y considerado un astro en ascenso en el Partido Demócrata, afirma que no tiene planes para buscar la candidatura presidencial en 2020.No obstante, participó en la campaña de las elecciones de medio periodo. Kennedy apoyó a varios candidatos demócratas a nivel nacional, entre ellos el representante de Texas, Beto O'Rourke.Kennedy, elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 2012, dijo que la ampliación de la brecha en la distribución de la riqueza en el país data de las décadas de 1960 y 1970, cuando las empresas redujeron los sueldos, las prestaciones y los empleos frente a la competición global y las nuevas tecnologías.Dijo que el gobierno federal respondió dejando que el sector privado cambiara el enfoque de la economía, de los trabajadores a los accionistas.Agregó que aunque el capitalismo estadounidense ha sacado a millones de la pobreza, su versión actual está en quiebra, y algunos jóvenes ven al socialismo como una mejor alternativa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.