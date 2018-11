Washington— Nancy Pelosi no es la líder de la Cámara por el momento, pero su camino de regreso está firmemente a la vista.Pelosi fue nominada de manera abrumadora para convertirse en líder de la Cámara de Representantes en una votación interna del grupo demócrata ayer. La cuenta final, 203-32, la sitúa dentro del rango del umbral de 218 necesario en enero para ser elegida cuando el nuevo Congreso se reúna.Ella no está del todo allí. Su apoyo actual es de 200, ajustándose a los delegados que no pueden votar en la Cámara de Representantes y un partidario que se perdió la sesión del grupo.Pero sin un retador y con varias semanas para repartir o retirar favores, Pelosi no está demasiado lejos de regresar a la oficina del orador.“ ¿Hay disidentes? Sí”, dijo la demócrata de California a los periodistas mientras se contaban las boletas. “Pero espero tener un voto poderoso en el futuro”.Pelosi ingresó a la elección del caucus en una posición inusual: se presentó sin oposición para la nominación a pesar del clamor de algunos demócratas por un nuevo liderazgo. Se preocupan por sus reelecciones cuando Pelosi aparece como un chiste en los mítines del presidente Donald Trump y en innumerables anuncios de televisión impulsados por los republicanos en su contra.Pero Pelosi ha estado hábilmente derrotando a sus oponentes, entre ellos nueve que anunciaron su apoyo ayer porque la votación estaba en marcha, una tendencia que deberá acelerar en las próximas semanas.Se llegó a un acuerdo con el Grupo de Solucionadores de Problemas, una agrupación bipartidista cuyos nueve miembros demócratas estaban reteniendo su apoyo al presionar por normas para permitir un proceso legislativo más abierto.Otro grupo, dirigido por el representante Seth Moulton de Massachusetts, el representante Tim Ryan de Ohio y la representante Kathleen Rice de Nueva York, salieron de la oficina del líder con las manos vacías. Le pidieron a Pelosi que publicara públicamente sus planes para la transición del liderazgo antes de que finalice el próximo mandato en 2020. Ella se negó, dijeron.“Tiene que haber algún plan de sucesión”, dijo Rice.Cuando los demócratas de la Cámara de Representantes se reunieron en privado en el Capitolio, se enfrentaron a una simple opción de “sí” o “no” en Pelosi para líder.Quienes intentan expulsar a Pelosi dicen que siempre supieron que la elección del comité interno caería a su favor. Ella sólo necesitaba una mayoría simple de demócratas, que tienen 233 asientos con varias carreras aún por decidir, para ganar la nominación.Pero en enero necesitará más de 218 votos, la mitad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes; si todos los republicanos votan en contra de ella, como es probable que lo hagan, podría ganar con menos votos si algunos legisladores están ausentes o votan por el presente.Los opositores insisten en que habrá más que suficientes votos para detener a Pelosi en ese momento. Los organizadores dicen que sólo con una pelea de piso a la vista surgirán nuevos líderes. Dicen que muchos demócratas podrían asumir el puesto.“La batalla es el piso”, dijo la representante Linda Sánchez de California, entre quienes firmaron una carta en la que pedían un nuevo liderazgo.Pero la fortaleza de la candidatura de Pelosi se demostró en la larga lista de quienes la nominaron, comenzando por el representante Joe Kennedy de Massachusetts, el nieto de Robert F. Kennedy, y no menos de ocho colegas que secundaron la elección, incluido el representante John Lewis de Georgia, el líder de los derechos civiles, y tres legisladores recién elegidos.El representante Adam Schiff, de California, quien está a cargo de presidir el Comité de Inteligencia cuando los demócratas tomen el control el próximo año, se ahogó de emoción, según un asistente de la sala que recibió el anonimato para hablar sobre la reunión privada.“Te pido que la apoyes para esto”, dijo Schiff a sus colegas. “Todo lo que nos importa está ahora en riesgo. Familias desesperadas por obtener atención médica para sus familias. Niños desesperados por reunirse con sus familias, trabajadores automotrices despedidos. La brecha entre ricos y pobres explotando. La prensa es caracterizada como enemigo del pueblo. La independencia de nuestro sistema de justicia está siendo socavada”.La capacidad de Pelosi para permanecer sin oposición el miércoles mostró el poder de permanencia de su marca de políticas de máquinas. Fue la primera oradora femenina, de 2007 a 2011, hasta que los republicanos tomaron el control, y espera volver al papel que pocos hombres han reclamado, más recientemente, el legendario orador Sam Rayburn hasta hace medio siglo.Hace unos años, y menos que el presidente republicano retirado, Paul Ryan, se enfrentó en su elección interna para el puesto.“La realidad es que no hay alternativa”, dijo el representante Brian Higgins, D-N.Y., quien había firmado para oponerse a ella, pero cambió de rumbo.De hecho, los demócratas votaron a favor de devolver a todo su equipo de liderazgo superior, incluido el representante Steny Hoyer de Maryland en el puesto número 2 como líder de la mayoría y el representante Jim Clyburn de Carolina del Sur en el puesto número 3 como látigo. Estaban corriendo sin oposición.La votación negativa fue donde los demócratas de la Cámara de Representantes empujaron a una nueva generación de líderes a la vanguardia. Eligieron al representante Hakeem Jeffries de Nueva York como presidente del comité, elevando a la carismática joven de 48 años del Congreso del Black Caucus. El puesto número 4 como líder asistente fue para Ben Ray Lujan, de 46 años, quien ayudó a los demócratas a regresar a la mayoría como presidente de campaña.Entre ahora y enero.

