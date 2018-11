Moscú.- El Kremlin espera que la reunión prevista entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, se celebre según lo previsto, dijo el gobierno ruso el miércoles.En una entrevista con The Washington Post el martes, Trump dijo que podría cancelar el encuentro durante la cumbre del G20 en Argentina luego de que Moscú capturó tres buques de la Armada ucraniana durante el fin de semana.La reunión sigue en la agenda y Rusia no ha recibido "ninguna otra información de nuestros homólogos estadounidenses", dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, a reporteros el miércoles.El prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a estallar el domingo cuando guardas fronterizos rusos dispararon a tres navíos miliares ucranianos y capturaron las embarcaciones y a su tripulación.Trump dijo que recibirá pronto "un informe completo" de su equipo de seguridad nacional sobre las actividades de Rusia en Ucrania y en el Mar Negro, y que tomará una decisión a partir de ello."Quizás no sostendré ese encuentro", expresó el mandatario. "No me gusta esa agresión, no me gusta para nada".Fueron los comentarios más duros del presidente hasta la fecha con respecto a las acciones rusas en Ucrania. Sin embargo, la Casa Blanca seguía planificando la reunión Trump-Putin aun después de esos comentarios.Esa reunión será una de varias que realizará Trump en su visita a Argentina para la cumbre del Grupo de los 20. Tiene planeada una con el presidente chino Xi Jinping que podría resultar crucial para ver si se puede resolver la disputa comercial entre los dos países.El martes la Casa Blanca le advirtió a China que no le valdrá la pena esperar hasta que Trump abandone el cargo, intimando que la economía china no soportará tan bien una guerra comercial como la economía estadounidense.Larry Kudlow, director del Concilio Económico Nacional, lanzó la advertencia de cara a la reunión que tendrán los dos líderes el sábado por la noche en Argentina.En el último año, ambos países se han elevado mutuamente los aranceles de importaciones valoradas en miles de millones de dólares, y la última ronda de aranceles estadounidenses entrará en vigor el próximo año.El miércoles, Xi declaró que la comunidad internacional necesita llegar a un consenso para resolver la tensión entre el libre comercio y el proteccionismo. En un discurso ante el Congreso en España, donde se encuentra en visita de Estado antes de su viaje a Argentina, Xi expresó que ``se registra una inestabilidad, una incertidumbre y temas candentes sin precedentes en nuestra historia"."Yo creo que estamos en una encrucijada", prosiguió el mandatario chino. "En términos económicos, si vamos a seguir o no la globalización económica, el libre comercio o no, o si acudimos al unilateralismo o el proteccionismo (...) hace falta la coordinación, la unidad de toda la comunidad internacional".