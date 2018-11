Donantes anónimos apoyaron a organización de aliados de Trump

Estados Unidos- Cuatro donantes no identificados donaron casi $ 17 millones el año pasado a un grupo conservador sin fines de lucro que distribuyó fondos a las organizaciones que respaldaron el comité inaugural del presidente Trump y sus nominados a la Corte Suprema Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, según los documentos fiscales.Wellspring Committee, una organización políticamente activa que financia causas y grupos conservadores, recibió $ 16.7 millones en 2017 de cuatro donantes anónimos que donaron entre $ 250,000 y $ 8,9 millones cada uno, según la declaración de impuestos del grupo de 2017, obtenida por el grupo de defensa Ciudadanos por la responsabilidad y la ética (CREW) en Washington.Durante el mismo período de tiempo, el grupo con sede en Virginia del Norte dio $ 14.8 millones a otra organización sin fines de lucro políticamente activa: la Red de Crisis Judicial conservadora (JCN, por sus siglas en inglés), que gastó millones de dólares para respaldar las nominaciones de Gorsuch y Kavanaugh.Wellspring también pagó $ 919,900 por trabajo de consultoría a BH Group, una compañía con sede en Arlington.Poco se sabe sobre BH Group, excepto que le dio $ 1 millón al comité inaugural de Trump un mes antes de que asumiera el cargo de presidente. En 2016, el Comité de Wellspring pagó $ 750,000 a BH Group para las relaciones públicas, según muestran los registros de impuestos.El único miembro de la junta de Wellspring, Neil Corkery, declinó hacer comentarios el martes.La nueva declaración de impuestos destaca cómo los donantes no identificados pueden proporcionar grandes sumas a grupos políticamente influyentes a través de redes complejas de grupos opacos y leyes fiscales que permiten a los contribuyentes permanecer ocultos.Debido a que Wellspring y Judicial Crisis Network se crean como organizaciones sin fines de lucro políticamente activas, no como comités políticos, no están obligados a divulgar públicamente a sus donantes.Como candidato presidencial, Trump criticó repetidamente el papel del gran dinero en la política, en particular las donaciones no reveladas.

