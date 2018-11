'Migrantes usan a los niños para cruzar la frontera'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que algunos migrantes "agarraban" niños en la frontera sur para mejorar sus opciones de entrar a su país mientras enfrentaban a agentes federales, durante un incidente el domingo, que resultó en el uso de gas lacrimógeno, publicó CNN.Durante un evento con preguntas en Biloxi, Mississippi, Trump describió a los que llamó "agarradores", migrantes que agarran menores "porque creen que tendrán cierto estatus al tener consigo un niño". Con ello hizo alusión a que las personas con niñas en el grupo de migrantes posiblemente no eran sus padres."En algunos casos, no son los padres", dijo el presidente. "A estas personas les dicen agarradores. Agarran a un niño porque creen que tendrán cierto estatus al tener consigo un niño. Se tienen ciertas ventajas en cuanto a nuestras leyes locas, que francamente, el Congreso debería cambiar".Cuando reporteros le pidieron evidencias, Trump puso reparos."Es un término que es utilizado porque, como saben, muchas personas, es una cosa muy violenta, horrible, que piensen que tienen ventaja cuando están con un menor, y los llaman agarradores", dijo.El término "agarrador" no tiene un uso extendido.En un comunicado la noche del lunes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que algunos integrantes del grupo de migrantes utilizan mujeres y niños como "escudos humanos"."Los miembros de la caravana son predominantemente hombres. Parece que en algunos casos las pocas mujeres y niños en la caravana son utilizados por los organizadores como 'escudos humanos' cuando enfrentan a los agentes de la ley", dijo Nielsen. "Son puestos en peligro por los organizadores de la caravana, como lo vimos en la frontera entre México y Guatemala. Esto está poniendo en peligro a gente vulnerable".Un grupo de migrantes - entre 500 y 1.000, de acuerdo con varias estimaciones - intentaron ingresar a Estados Unidos de forma irregular el domingo al abrir una brecha en la valla fronteriza, al este del cruce fronterizo de San Ysidro, cerca de Tijuana, México, dijo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan.McAleenan dijo que la CBP había tenido que responder con el uso de la fuerza después de que hombres en la multitud lanzaran rocas contras los agentes. Se utilizó gas lacrimógeno para repeler la multitud.Trump dijo en el evento en Biloxi que el gas lacrimógeno usado contra los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México era "muy seguro".Cuestionado sobre cómo se sintió cuando vio las imágenes de niños y sus padres en medio del gas, el presidente dijo que su primer pensamiento fue: "¿Por qué están ahí?". Él había dicho falsamente el lunes que "no lo usamos con los niños", después de ser preguntado sobre si estaba bien lanzar gases lacrimógenos a menores.Dijo que la sustancia era "una forma muy menor de gas lacrimógeno" y la describió como "muy segura"."¿Por qué hay papás corriendo hacia un área en la que saben que se está juntando el gas", preguntó Trump. "¿Y lo hacen con un niño?".El domingo, al CBO utilizó la forma de gas lacrimógeno llamada 2-clorobenzilideno malononitrilo, o CS. Es el mismo gas que la agencia ha utilizado desde 2010, durante el gobierno del presidente Barack Obama.El Centro Nacional de Información sobre Biotecnología describe el CS como "un agente de control de disturbios que causa irritación temporal de los ojos y de la superficie mucosa del tracto respiratorio". Es más potente que otro químico - el omega-cloroacetofenona, que es un componente primario del gas pimienta - "pero que incapacita menos", de acuerdo con el Centro.El incidente del domingo fue el primer enfrentamiento entre la CBP y miles de migrantes que han caminado hacia Tijuana durante semanas y que han empezado a llegar a la ciudad fronteriza. El incidente llevó a las autoridades federales a cerrar el cruce de San Ysidro, cerca de San Diego, durante varias horas.Trump dijo que no dudaría en cerrar la frontera - y mantenerla así - si la violencia continúa."La cerraríamos y la mantendremos cerrada si hay algún problema. Y la dejaremos cerrada por mucho tiempo", dijo.Cuestionado sobre que obligaría al cierre de la frontera, el presidente dijo: "La violencia. Si hacen cargas. Porque con una frontera cerrada, es muy fácil de detenerlo".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.