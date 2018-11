Así captó fotógrafo la imagen de madre migrante y sus hijas huyendo del gas lacrimógeno

La mujer agarra a sus dos hijas, una con cada mano, mientras corren. Una niña está descalza; la otra casi se cae. Ambas sólo traen puestas playeras y pañales, publicó The Washington Post.La mujer mira de reojo el humo del gas lacrimógeno del que están intentando escapar. Atrás hay mallas, un muro parcial que las separa de Estados Unidos y docenas de otros migrantes, mucho de ellos niños, que también corren.A unos cuantos metros, con una mascarilla antigas puesta, el fotoperiodista de Reuters Kim Kyung-Hoon detecta a la mujer. Le toma una foto, captando la expresión de su rostro mientras intenta frenéticamente alejar a sus dos niñas pequeñas del gas que se dispersa.La potente imagen ha generado indignación en las redes sociales. La fotografía contradice la imagen de migrantes violentos que el presidente Trump había mencionado antes de las elecciones legislativas.El humo, las niñas en pañales, la mirada de angustia, la valla al fondo, la camiseta de “Frozen” —todo resumía el caos de ese día y, para Kim, la verdad sobre los migrantes centroamericanos, a quienes llevaba casi dos semanas siguiendo conforme avanzaban por México en dirección a Estados Unidos en busca de asilo.“Creo que mi foto cuenta la historia de lo que está pasando ahorita”, dijo el fotógrafo al Post.Los migrantes llegaron hace varios días a Tijuana.El domingo por la mañana, algunos empezaron a marchar hacia el cruce fronterizo de San Isidro. Portaban banderas de su país y mantas donde se leía “TRUMP NO TE ODIAMOS” Y “SR. TRUMP POR FAVOR AYÚDENOS”. Kim siguió al grupo, detectando a varios niños y a gente con carriolas.La mayoría se congregó pacíficamente cerca de la frontera, mientras que miles más permanecieron en el centro deportivo donde acampaban, sin marchar. Pero se desató un altercado entre policías antimotines mexicanos y poco más de 20 manifestantes, algunos de los cuales cruzaron corriendo un canal seco mientras que otros intentaron cruzar por diferentes puntos de entrada.Kim recordó haber visto a dos hombres tratando de quitar alambre de púas. Agentes estadounidenses dicen que varios arrojaron piedras y botellas a los oficiales fronterizos, quienes luego echaron gas lacrimógeno para dispersar a la muchedumbre.Entonces Kim vio a la mujer que salió corriendo para alejarse del humo, sujetando con las dos manos a sus gemelas de cinco años. Su hija adolescente iba corriendo junto a ella, dijo Kim. Una vocera de Reuters confirmó que la mujer había viajado de Honduras a México con sus cinco hijos.Kim siguió a la familia que regresaba a toda prisa a Tijuana, cruzando un río y subiendo por una barrera de concreto. Dijo que aun con la mascarilla sintió el escozor en los ojos y la nariz. Cuando llegaron a la parte alta, una de las gemelas empezó a llorar, con el rostro lleno de angustia mientras sostenía lo que parece una pelotita de plástico. Kim dijo que la niña señalaba sus pies descalzos. Acababa de perder sus pantuflas.Kim, quien es coreano, no habla español y explicó sólo haber podido preguntar a la mujer de dónde eran. Más tarde, un colega pudo localizar a la familia, que había regresado al centro deportivo. Reuters tuvo conocimiento de que la mujer había abandonado Honduras con el propósito de reunirse con el padre de sus hijos, quien se halla en Estados Unidos, dijo Kim.En entrevista con Buzzfeed News, la mujer, María Meza, de 39 años, dijo que ella y sus cinco hijos se encontraban de pie cerca de la malla cuando los agentes fronterizos les dispararon gas. Señaló no haber intentado cruzar y solamente haber estado viendo hacia el otro lado de la frontera.“Estaba asustada. Quería llorar. Fue cuando agarré a mis hijas y corrí”, dijo Meza. “Pensé que mis hijos iban a morirse conmigo por el gas que inhalamos”.

