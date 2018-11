No me reuní con Assange, dice el exjefe de campaña de Trump

Estados Unidos— Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente Donald Trump, negó el martes haberse reunido como el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de que el periódico The Guardian publicara que ambos se habían encontrado al menos tres veces, una de ellas en 2016, difundió Reuters."Esa historia es totalmente falsa y deliberadamente difamatoria. Nunca he conocido a Julian Assange ni a nadie relacionado con él", dijo Manafort a través de un portavoz.“Estamos considerando todas las opciones legales contra The Guardian, que continuó con esta historia incluso después de que mis representantes notificaran que era falsa", agregó la agencia informativa.El comunicado se produjo un día después de que la oficina del fiscal especial Robert Mueller le dijo a un juez federal que Manafort había incumplido su acuerdo de culpabilidad al mentir repetidamente al FBI a pesar de haberse comprometido a cooperar con la investigación.Los fiscales dijeron que planean presentar un informe en el que se exponen los presuntos delitos que Manafort cometió después de declararse culpable en septiembre.Mueller está trabajando para finalizar un informe sobre su investigación sobre si Rusia y la campaña de Trump se coludieron durante la elección presidencial de 2016.Parte del trabajo ha sido investigar si alguno de los cercanos a Trump supo de antemano que WikiLeaks publicaría correos electrónicos robados por piratas informáticos rusos de las redes de computadoras demócratas para dañar a la candidata Hillary Clinton.En los últimos meses, el equipo de Mueller citó a asociados de Roger Stone, asesor político de Trump y exsocio de negocios de Manafort, quien negó tener acceso a los correos electrónicos.En la historia que The Guardian publicó el martes, el periódico informó que Manafort mantuvo conversaciones secretas con Assange en la embajada de Ecuador en Londres en 2013, 2015 y marzo de 2016, antes de que se publicaran los correos electrónicos meses después.WikiLeaks también denunció la historia en Twitter el martes y dijo que "estaba dispuesto a apostar un millón de dólares a The Guardian y a la cabeza de su editor de que Manafort nunca conoció a Assange". Y dijo que lanzó un fondo legal para demandar al periódico por publicar una "historia inventada".

