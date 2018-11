Anuncian cierre de segunda vuelta por Senaduría en Misisipi

Misisipi- La última carrera del año en el Senado terminará el martes, cuando los votantes de Mississippi liquiden una segunda vuelta entre la senadora Cindy Hyde-Smith, una republicana, y su retador demócrata, Mike Espy, después de una campaña que provocó inquietantes recordatorios de la historia racista del estado, informó The New York Times.La candidata Hyde-Smith es blanca, Mike Espy es negro, y en las tres semanas transcurridas desde que ninguno de los candidatos reunió la mayoría en el día de las elecciones, la campaña ha visto debates políticos mezclados con una tensa descarga de declaraciones incendiarias y respuestas indignadas e incrédulas.Se cree que los republicanos tienen una ventaja en la votación del martes, pero Espy ha montado una de las campañas demócratas más fuertes en Mississippi en las últimas décadas. A pesar del estatus del estado como un bastión republicano, los demócratas esperan que el rayo político pueda beneficiarlos dos veces en un año: en diciembre del año pasado, Doug Jones, un demócrata, ganó un escaño en el Senado en una elección especial en el estado vecino, y también profundamente conservador, Alabama.El ganador de la contienda de Mississippi llenará los dos años restantes del mandato del Senador Thad Cochran y enfrentará otra elección en 2020. Cochran, un republicano que se unió al Senado en 1978, se retiró del Congreso en abril por motivos de salud, y el Gobernador Phil Bryant nombró a Hyde-Smith en el asiento.El resultado de la carrera del martes no afectará dramáticamente la composición del Senado. Después de las elecciones del 6 de noviembre, los republicanos controlan 52 escaños y los demócratas 47.

