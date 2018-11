Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interna, el lunes apoyó al presidente Trump en la defensa de uso de gas lacrimógeno contra los inmigrantes que desean entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Llegó a agradecer a Trump por su postura de mantenerse listo para el combate en la frontera, felicitándolo mientras él presuntamente se prepara a fin de despedirla de su cargo, publicó The Washington Post.La atribulada secretaria del gabinete intentó asimismo eludir las críticas sobre las severas tácticas empleadas el domingo contra mujeres y niños que se apreciaron en fuertes fotografías fronterizas, sugiriendo sin evidencia que los utilizaron como “escudos humanos”.“En algunos de estos casos parece que cuando confrontan a las fuerzas del orden los organizadores están usando como ‘escudos humanos’ al limitado número de mujeres y niños que hay en la caravana”, dijo Nielsen en comunicado. “Los organizadores de la caravana los están poniendo en peligro como vimos en la frontera México-Guatemala. Esto está poniendo en la línea de peligro a personas vulnerables”.La funcionaria sugirió que los agentes fronterizos tuvieron que utilizar gas lacrimógeno cuando los migrantes empezaron a arrojarles “piedras y proyectiles”. Las autoridades, señaló, tenían derecho a actuar en “defensa propia” y habían “respondido admirable y responsablemente a los sucesos del domingo”. Nielsen dijo que “el hecho de que no haya habido heridos es testimonio del entrenamiento y el profesionalismo” de los agentes.Los tratados internacionales prohíben el uso del gas lacrimógeno y de otras armas químicas en los conflictos armados.Pero el uso doméstico no está prohibido, mientras que en ocasiones la substancia conocida formalmente como agente lacrimógeno se emplea en simulacros y en control de motines.“El empleo de esta fuerza no letal, que la administración Obama también usó en el 2013, previno mayores lesiones para los agentes y una desbandada masiva ilegal por la frontera”, dijo Nielsen.

