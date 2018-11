Arrestó EU a 42 indocumentados tras incidente

San Diego— Tras un intento de miembros de la caravana migrante de colarse a Estados Unidos por medio de la garita de Tijuana, México, 42 migrantes fueron detenidos en la frontera, informó este lunes Rodney Scott, jefe de sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego, California, en declaraciones a la cadena CNN.El grupo, el cual formó parte de una manifestación realizada en suelo mexicano, habría atacado con piedras a oficiales que resguardaban la barda que divide los dos países en la zona californiana de San Ysidro, por lo que se vieron obligados a responder con el uso de gas lacrimógeno, detalló Scott."En un inicio, teníamos dos o tres agentes enfrentando a cientos de personas en ese momento, así que utilizaron el gas para protegerse y proteger a la frontera", señaló en declaraciones a la cadena de noticias.Scott detalló que tres agentes fueron agredidos, pero debido a que portaban equipo antimotines no presentaron heridas de consideración, mientras que los vehículos estacionados en el lugar de los hechos fueron dañados por el impacto de los objetos lanzados por los inmigrantes, agregó.Al grupo de 42 personas detenidas en el lado estadounidense, ocho de ellas mujeres, se suman 39 arrestos del lado mexicano.Sin embargo, Scott reconoció que numerosas personas lograron cruzar la frontera a través de tramos en donde no se ha podido reforzar el muro entre San Diego y Tijuana.La tensión se elevó este domingo cuando integrantes de la caravana migrante que llegó a la frontera en búsqueda de asilo político rompieron la valla de seguridad instalada por la Policía mexicana y se aproximaron hacia el puerto de entrada a los Estados Unidos.Integrantes de este numeroso grupo lograron abrir una brecha en la barda estadounidense, por la que cruzaron ilegalmente decenas de personas.Por esta razón, autoridades estadounidenses cerraron por tercera ocasión en una semana el paso internacional entre San Diego y Tijuana.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP,por sus siglas en inglés) justificó esta medida ante la presencia del creciente número de personas que pretendían ingresar ilegalmente a Estados Unidos."Ante la posibilidad de que otros grupos también pudieran separarse de las manifestaciones para un posible intento de adentrarse ilegalmente a los puertos de entrada, CBP suspendió las operaciones", indicó un portavoz de la dependencia.El Presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en Twitter que está dispuesto a cerrar la frontera permanentemente si México no actúa para enviar de vuelta a sus países de origen a los inmigrantes, muchos de los cuales, dijo, son criminales.El republicano aprovechó para pedir al Congreso que dé fondos para la construcción del muro fronterizo con México que él lleva pidiendo desde que asumió la Presidencia en 2017.

