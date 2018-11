Busca Trump crear cadena de TV para competir con CNN

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con las presiones para la cadena de televisión CNN; ahora el mandatario propuso crear una empresa que le pueda competir al gigante de la información en Estados Unidos.Mediante su cuenta de Twitter, Trump sugirió crear un nuevo canal de televisión internacional para competir con la cadena CNN, que a su juicio da una imagen "injusta y falsa" del país en el mundo."Aunque a CNN no le va muy bien en Estados Unidos en términos de audiencia, fuera de Estados Unidos tienen muy poca competencia. En todo el mundo, CNN tiene una voz poderosa que retrata a Estados Unidos de una forma injusta y falsa", escribió Trump en su cuenta de Twitter."Hay que hacer algo, incluida la posibilidad de que Estados Unidos comience nuestro propio Canal Mundial para mostrar al Mundo que realmente somos ¡GRANDES!", agregó.Trump se pronunció así a pesar de que Estados Unidos ya posee un canal internacional financiado con fondos públicos, Voice of America, que produce contenidos para televisión, radio y plataformas digitales en más de 40 idiomas en decenas de países de todo el mundo.Con una audiencia semanal de 275.2 millones de personas el año pasado, según datos oficiales, Voice of America es la mayor emisora internacional de Estados Unidos. por encima de los canales globales de CNN.Trump ha convertido a la cadena CNN en uno de los blancos preferidos de sus frecuentes ataques a la prensa, y este mes se enfrentó en los tribunales con el canal a raíz de la retirada de la acreditación de prensa a un corresponsal de ese medio ante la Casa Blanca, Jim Acosta, quien finalmente recuperó su credencial.El mandatario emplea muchos esfuerzos en contrarrestar con sus tuits el discurso de los medios de comunicación generalistas y, según informaciones de prensa, si hubiera perdido las elecciones de 2016 tenía previsto lanzar su propio canal televisivo, "Trump TV".

