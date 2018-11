Juicio a 'El Chapo': 'El cártel era como una empresa'

Nueva York— Un narcotraficante mexicano que trabajó como piloto durante más de una década para Joaquín “El Chapo” Guzmán describió ayer el camino al éxito del Cártel de Sinaloa, que llegó a funcionar como una empresa de más de 200 empleados, incluidos secretarias y contadores, y dueña de aviones y barcos que transportaban y recibían cocaína colombiana, además de proveedora de pagos en sobornos que podían llegar a los diez millones de dólares cada uno.Miguel Ángel Martínez, quien se describió como un cercano aliado de Guzmán a principios de la década de 1990, habló durante el juicio a “El Chapo” que se celebra en Brooklyn. Para demostrar el poder del cártel, dijo que se pagó dos o tres veces diez millones de dólares a Guillermo González Calderoni, policía asignado a la Dirección Federal de Seguridad.“Me dijo que era un policía muy inteligente”, testificó Martínez, alias “El Tololoche”, al describir lo que Guzmán pensaba de Calderoni.Calderoni fue asesinado en Texas en 2003. Según Martínez, fue Calderoni quien avisó a Guzmán de que Estados Unidos había puesto una base para interceptar aviones que venían de Colombia y aterrizaban en pistas clandestinas mexicanas y que por lo tanto le recomendaba usar barcos para recibir y transportar cocaína.“Nos daba órdenes a todos”, indicó. Empezó a trabajar para el narcotraficante a comienzos de 1987. Se sacó la licencia de piloto en Estados Unidos y era conocido entre las redes de contrabando porque sabía dónde estaban las pistas clandestinas. Guzmán lo utilizó así para guiar a los pilotos de los cárteles colombianos al transportar los cargamentos de cocaína hasta Sonora.Por aquella época el que dominaba el tráfico aéreo de droga era Amado Carrillo (líder del Cártel de Juárez), por eso era conocido como “El Señor de los Cielos”. El testigo contó que los dos jefes de los cárteles mexicanos se llevaban muy bien personalmente. “Los vi abrazarse en fiestas”, relató, “pero competían por ver quién traía más droga”. “Me dijo que tenía que traer más cocaína que Amado, que tenía que conseguir más aviones”, afirmó.Martínez acompañó a Guzmán a Los Ángeles para comprar dos aviones. Los envíos fueron creciendo hasta 1991. “Se recibían cargamentos cada 20 días”, explicó. El transporte de cocaína llegó a hacerse en tandas de hasta 10 aviones y cada uno transportaba hasta 800 kilos de droga. “Era El Chapo quien decidía que noche había fiesta”. En el período que supervisó las operaciones aéreas, contó que se realizaron hasta 200 vuelos.“El Chapo”, que ha estado detenido en confinamiento solitario desde su extradición a Estados Unidos a principios del año pasado, se ha declarado inocente de los cargos de que acumuló una fortuna multimillonaria al traficar toneladas de cocaína y otras drogas en una amplia cadena de suministro que llegaba a Estados Unidos.De ser declarado culpable, enfrentaría una posible sentencia de cadena perpetua. Su juicio, ahora en la tercera semana, podría durar cuatro meses.“El Chapo” tomó notas durante el testimonio de su excolaborador y le observó con los brazos cruzados. También habló a menudo a la oreja de uno de sus abogados, Eduardo Balarezo.Martínez dijo que mantenía una relación estrecha con Guzmán y que cuando nació un hijo suyo “El Chapo” pidió ser el padrino del niño.El mexicano, que trabajó para Guzmán de 1986 a 1998, vivió las alegrías y enfados de su jefe. Por ejemplo, un día en que el cártel recibió diez aviones cargados de droga colombiana, “El Chapo” supuestamente le dijo: “Compadre, ahora sí hizo usted una muy buena fiesta”.Sin embargo, en 1993, cuando el narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía envió un barco lleno de droga a un competidor de Guzmán en lugar de enviárselo a él, éste se enfureció: “Quiero que lo amarre al cabrón”, supuestamente le dijo “El Chapo” a Martínez.El testigo narró cómo el cártel pasó de tener unos 20 empleados en 1987 a más de 200 unos seis años después, con algunos trabajando desde Estados Unidos. Martínez empezó trabajando como piloto para Guzmán pero después pasó a ser gerente de operaciones, abriendo y cerrando oficinas del cartel en Ciudad de México, entre muchas otras cosas y terminó siendo lo que él denominó una especie de gerente.La última vez que Martínez vio a Guzmán fue en 1994, cuando “El Chapo” estaba en la cárcel.Para proteger la identidad de Martínez, el juez Brian Cogan ordenó a los dibujantes en el tribunal que no definieran en sus dibujos los rasgos de la cara del testigo ni su peinado. Martínez es uno de los muchos testigos que colabora con el Gobierno estadounidense y que la fiscalía llama al banquillo.No es inusual que la acusación haga este tipo de solicitudes al juez, pero este proceso está envuelto de un gran secretismo y se están adoptando medidas especiales para proteger a los testigos. No sólo no se revelan sus nombres antes de pasar por el estrado, los documentos que se hacen públicos están muy editados con tachones en negro. Los abogados tienen prohibido hablar sobre detalles del juicio.Brian Cogan llamó también la atención a Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán, porque entró en la sala con un teléfono móvil. Los dispositivos electrónicos solo están permitidos en los tribunales federales en EU para su uso entre el personal de seguridad y los equipos tanto de la acusación como de la defensa. El público debe entregarlos al entrar al edificio. (Con información de El País)• El cártel pasó de tener unos 20 empleados en 1987 a más de 200 en unos seis años, incluidos secretarias y contadores• El transporte de cocaína llegó a hacerse en tandas de hasta 10 aviones; cada uno transportaba hasta 800 kilos de droga• Se pagó dos o tres veces diez millones de dólares a Guillermo González Calderoni, policía asignado a la Dirección Federal de Seguridad• Fue Calderoni quien avisó a Guzmán de que EU había puesto una base para interceptar sus aviones y que por lo tanto le recomendaba usar barcos

